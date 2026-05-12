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PREMIAÇÃO

Saiba quanto vale a classificação do Bahia na Copa do Brasil

Tricolor tenta reverter desvantagem na Copa do Brasil para evitar prejuízo milionário e avançar às oitavas de final

Téo Mazzoni
Por

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Jogo contra o Remo vale fortuna e pressão no Bahia
Jogo contra o Remo vale fortuna e pressão no Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A eliminação do Esporte Clube Bahia na Copa do Brasil pode representar um rombo milionário nos cofres azul, vermelho e branco. Nesta quarta-feira, 13, às 21h30, o Esquadrão enfrenta o Clube do Remo, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pelo jogo de volta da 5ª fase da competição nacional, tentando reverter a derrota sofrida na partida de ida não apenas “pela honra”, mas também pelo importante retorno financeiro.

A classificação às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026 garante ao Bahia uma premiação de aproximadamente R$ 3 milhões. Caso avance, o Tricolor de Aço acumulará cerca de R$ 5 milhões arrecadados na atual edição do torneio, já que recebeu R$ 2 milhões pela participação na 5ª fase, etapa em que estreou na competição.

Nesta temporada, a premiação total da Copa do Brasil pode render até R$ 99,25 milhões ao campeão, somando os valores recebidos desde a estreia até a conquista do título. Ao todo, a competição distribuirá cerca de R$ 500 milhões entre os clubes participantes. As equipes da Série A iniciaram a disputa diretamente na 5ª fase e podem embolsar até R$ 96 milhões ao longo da campanha.

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Confira os valores atualizados da premiação da Copa do Brasil de 2026:

1ª fase | 28 clubes

  • Grupo I (piores colocados no Ranking da CBF): R$ 400 mil.

2ª fase | 74 clubes + 14 clubes = 88 clubes

  • Grupo I (Série B): R$ 1,38 milhão;
  • Grupo II (Série C, D e outros): R$ 830 mil.

3ª fase | 44 clubes + 4 clubes = 48 clubes

  • Grupo I (Série B): R$ 1,53 milhão;
  • Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 950 mil.

4ª fase | 24 clubes

  • Grupo I (Série B): R$ 1,68 milhão;
  • Grupo II (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1,07 milhão.

5ª fase | 20 clubes + 12 clubes = 32 clubes

  • Grupo I (Série A): R$ 2 milhões;
  • Grupo II (Série B): R$ 2 milhões;
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2 milhões.

Oitavas de final

  • Grupo I (Série A): R$ 3 milhões;
  • Grupo II (Série B): R$ 3 milhões;
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3 milhões.

Quartas de final

  • Grupo I (Série A): R$ 4 milhões;
  • Grupo II (Série B): R$ 4 milhões;
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4 milhões.

Semifinal

  • Grupo I (Série A): R$ 9 milhões;
  • Grupo II (Série B): R$ 9 milhões;
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9 milhões.

Final (vice-campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 34 milhões;
  • Grupo II (Série B): R$ 34 milhões;
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 34 milhões.

Final (campeão)

  • Grupo I (Série A): R$ 78 milhões;
  • Grupo II (Série B): R$ 78 milhões;
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 78 milhões.

Para garantir a bolada milionária, porém, o Bahia precisará superar um cenário historicamente desfavorável. O Tricolor jamais conseguiu uma classificação fora de casa após perder o jogo de ida de um mata-mata da Copa do Brasil e também nunca reverteu uma desvantagem de dois gols na competição.

Depois da derrota por 3 a 1 na Arena Fonte Nova, o Bahia precisa vencer por três ou mais gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Caso triunfe por dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Empate, derrota ou vitória por apenas um gol eliminam o Esquadrão da competição nacional.

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Tags:

copa do brasil Esporte Clube Bahia

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