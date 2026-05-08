Após caso Real Madrid, veja brigas entre companheiros de time na Bahia

A briga nos bastidores do Real Madrid entre o francês Aurélien Tchouaméni e o uruguaio Federico Valverde chamou a atenção do mundo do futebol nesta semana, mas não foi a primeira vez que um incidente envolvendo companheiros de time aconteceu.

Casos abrangendo clubes baianos ficaram marcados no século XXI, e um deles resultou em contrato de jogador rescindido pelo Bahia. Em 2011, o atacante Jael se desentendeu com o então gerente de futebol do clube, André Araújo, e o agrediu com um soco.

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O centroavante se recuperava de uma lesão no púbis, não compareceu em exame que deveria ser realizado e teria iniciado a confusão após ser cobrado pelo diretor do Bahia. Dois dias depois do ocorrido, o Tricolor anunciou a rescisão do contrato de Jael.

Na semana seguinte, inclusive, o gerente André Araújo pediu demissão do clube após revelar que "o clima estava ruim" nos bastidores do Tricolor. Importante no acesso histórico à Série A no ano anterior, Jael marcou 13 gols em 26 jogos na temporada 2010.

Luciano e Fábio | Atlético de Alagoinhas

Em jogo válido pelo Campeonato Baiano 2025, dois jogadores do Atlético de Alagoinhas trocaram socos no banco de reservas durante duelo contra o Vitória. A confusão começou quando o atacante Luciano agrediu um membro da comissão técnica do Carcará enquanto o Rubro-Negro vencia por 2 a 0.

Também jogador do Atlético, Fábio entrou no meio da briga e revidou com um soco no rosto de Luciano, que é argentino. Os dois atletas acabaram recebendo cartão vermelho na volta do segundo tempo, quando o árbitro da partida assistiu as imagens do VAR.

A partida foi válida pelo jogo de ida da semifinal do Baianão, quando o Vitória venceu o jogo por 4 a 0.