Sólido no Barradão: Vitória ostenta grandes números defensivos em casa

Quarto melhor mandante do Brasileirão em aproveitamento, o Esporte Clube Vitória tenta sustentar uma estatística importante no duelo com o Internacional, neste sábado, 23, às 17h, no Barradão, pela rodada 17. O Leão é a equipe com mais jogos diferentes sem sofrer gols em casa.

Dono de uma forte defesa como mandante, o Vitória de Jair Ventura já acumula cinco partidas sem ser vazado em Salvador. Nem mesmo times como Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder da competição respectivamente, ostentam essa solidez na retaguarda.

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Além disso, o Leão da Barra tem a melhor defesa mandante em números absolutos da Série A, com apenas três gols sofridos. Isso também coloca o Rubro-Negro como dono do segundo melhor saldo (+9) em casa.

Vitória em casa na Série A

Menos gols sofridos (3)

Mais jogos sem sofrer gols (5)

Segundo melhor saldo de gols (+9)

Quarta melhor campanha (76,2% de aproveitamento)

Superação com DM cheio

A boa fase defensiva do Vitória como mandante, inclusive, chama ainda mais atenção em meio a quantidade de lesões no setor. A comissão técnica rubro-negra não conta com Camutanga e Edu, jogadores que iniciaram como titulares e estão fora da temporada por problemas físicos graves.

Para além deles, o zagueiro Riccieli e os laterais Claudinho, Jamerson e Mateus Silva também perderam compromissos em 2026. Ainda houve a cirurgia de Dudu, volante que vivia boa fase e tem a boa marcação como uma de suas características.

Em entrevista na zona mista do Barradão, o zagueiro Cacá exaltou a boa fase do Vitória. "Muito feliz pelo momento que estou vivendo. Fui bem recebido quando cheguei, tenho amigos de infância aqui, que fizeram base comigo", disse referindo-se também ao parceiro Luan Cândido, que já revelou estar realizando um sonho de jogar com seu conterrâneo do interior de Minas Gerais.