Bahia surpreende e demite diretor responsável pelo marketing

Diretor de marketing e comercial do Esporte Clube Bahia SAF, Rafael Soares foi desligado oficialmente nesta sexta-feira, 22. Ele esteve à frente das estratégias de marca e lançamentos de uniformes do Esquadrão de Aço nos últimos anos.

Apesar da decisão ser encarada como inesperada, já que o departamento de marketing do Bahia foi bastante elogiado nos últimos anos pelas ações recentes, o clube não vai se pronunciar sobre a decisão, mas busca um novo nome para a função. A informação foi divulgada pelo 'Canal do Puco' e confirmada pelo portal A TARDE.

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Pernambucano, Rafael Soares foi contratado pelo Tricolor em agosto de 2023 após passagem no Santos que durou mais de dois anos. Também com histórico na área de comunicação do Sport, o diretor foi mais um dos movimentos feitos pelo Bahia na busca por profissionais de destaque em grandes clubes do país.

Antes dele, o clube contratou Natalia Bittencourt, diretora de Saúde e Desempenho do Cruzeiro, Marcelo Teixeira, diretor de base que veio do Athletico, e Carol Melo, gerente de futebol feminino que passou pelo Atlético-MG e Ferroviária.

"Fim de ciclo"

O diretor se pronunciou sobre o desligamento em publicação feita nas suas redes sociais, anunciando que "um ciclo chegou ao fim". "Desejo muito sucesso ao Bahia em todas as frentes, torcida, time, influenciadores, jornalistas, patrocinadores, fornecedores e colaboradores", escreveu Rafael Soares.

Veja a nota completa:

"Iria anunciar na segunda-feira, mas, já que o assunto vazou, faço agora: estou de saída do Esporte Clube Bahia SAF. Saio com o coração transbordando de gratidão pelos quase 3 anos em que fui abraçado por Salvador, pela Bahia e, principalmente, pela torcida do Bahia. Fiz amigos, aprendi coisas novas, conheci muita gente boa e, melhor ainda, gente massa. Foi um ciclo que chegou ao fim. E o que posso dizer é que tenho um enorme orgulho de ter deixado um legado no clube: processos, metodologias, geração de receita e um trabalho diário de estruturação de um departamento com várias verticais.Tive como minha missão diária elevar o patamar do clube nos quesitos imagem e profissionalismo, ajudando a chamar a atenção de todo o país para o Bahia e os feitos do departamento de marketing e negócios. Poderia citar uma centena de feitos, mas este não é o momento e também não é necessário, porque quem viu, viveu e conviveu sabe. Agora é hora de descansar um pouco e, em breve, iniciar novos projetos. Desejo muito sucesso ao Bahia em todas as frentes, torcida, time, influenciadores, jornalistas, patrocinadores, fornecedores e colaboradores. BBMP".

Decisão inesperada

O setor de marketing do Bahia foi bastante elogiado recentemente. Além da inauguração de novas lojas oficiais em Salvador e no interior baiano, o clube se destacou ganhando premiações relacionadas ao departamento, como o Prêmio Patrocínio Brasil, iniciativa que valoriza ações voltadas às boas práticas, à inovação e ao impacto gerado por marcas.

Campanhas como "Todo Brasil Tem Um Tanto De Bahia", lançada para expandir a identidade da torcida para além do estado, também foram frequentemente elogiadas pela torcida tricolor.