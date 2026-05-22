Ex-Bahia pode se tornar contratação mais cara da história do Palmeiras

Revelado nas divisões de base do Bahia e hoje convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Danilo entrou no radar do Palmeiras para a sequência da temporada. O volante, atualmente no Botafogo, é tratado como alvo principal do clube paulista, mas a negociação esbarra em um valor considerado alto - o time carioca quer vender o jogador por cerca de 40 milhões de euros, aproximadamente R$ 250 milhões na cotação atual.

O Palmeiras admite interesse no atleta de 25 anos, mas ainda não abriu negociação formal com o Botafogo. Internamente, o clube considera inviável chegar à pedida botafoguense e trabalha com outro patamar financeiro para tentar avançar, caso o cenário mude após a Copa do Mundo.

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Botafogo espera valorização após a Copa

A estratégia do Botafogo é esperar a disputa do Mundial. Convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, Danilo pode ganhar ainda mais visibilidade internacional durante a Copa, o que fortaleceria a posição do clube carioca no mercado.

Por isso, a tendência é que o futuro do volante só seja definido depois da competição. O Botafogo mira uma venda na casa dos 40 milhões de euros, valor que colocaria a negociação entre as mais caras já envolvendo um jogador atuando no futebol brasileiro.

Para o Palmeiras, porém, esse número está fora da realidade. O clube paulista avalia a possibilidade de investir mais do que havia sinalizado no início do ano, mas mira uma operação na faixa dos 30 milhões de euros, incluindo valores fixos e bônus.

Situação atual

Apesar do interesse, o Palmeiras trata o assunto com cautela. A presidente Leila Pereira afirmou que o clube gosta do jogador, mas reforçou que não há conversas em andamento com o Botafogo neste momento.

"Vários clubes têm interesse, é um grande atleta, foi criado por nós. Eu gostaria, claro que sim. Ele viria fortalecer ainda mais nosso elenco, mas ainda não tem nenhuma conversa. Atualmente, não existe nenhuma conversa com o Botafogo", disse a dirigente.

No início do ano, o Palmeiras chegou a considerar uma oferta de 20 milhões de euros fixos, que poderia alcançar 25 milhões de euros com bônus. As tratativas não avançaram porque John Textor, então à frente da SAF do Botafogo, não queria negociar.

Danilo, meio-campista do Botafogo - Foto: Vitor Silva | Botafogo

Maior compra da história do Palmeiras

Caso o Palmeiras avance para uma proposta próxima dos 30 milhões de euros, Danilo se tornaria a maior contratação da história do clube.

Atualmente, o posto pertence a Vitor Roque, comprado por cerca de 25,5 milhões de euros, com possibilidade de chegar a 27 milhões de euros com bônus. Na cotação da época, a operação poderia alcançar aproximadamente R$ 163 milhões.

A contratação de Danilo, assim, representaria um investimento ainda mais pesado e reforçaria a prioridade do Palmeiras em qualificar o meio-campo com um jogador já conhecido pelo clube.

Carreira de Danilo

Antes de se consolidar no cenário nacional, Danilo passou cerca de oito anos nas divisões de base do Bahia. Natural de Salvador, o volante cresceu no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário, e começou no futebol em projetos sociais da região.

Depois de deixar a base tricolor, passou por Jacuipense e Cajazeiras até chegar ao Palmeiras, onde viveu a fase mais vitoriosa da carreira. Entre 2020 e 2022, conquistou Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana e duas Libertadores.

Na sequência, foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e retornou ao futebol brasileiro para defender o Botafogo. No clube carioca, virou peça importante, mas vive um momento de indefinição. O jogador está afastado depois de pedir para não ser relacionado no que seria seu 13º jogo no Brasileirão, número que ultrapassaria o limite permitido para uma transferência nacional na temporada.

Danilo na Europa?

Além do Palmeiras, Danilo também desperta interesse do mercado europeu, tratado como caminho provável e prioridade para o jogador. A intenção do volante é atuar em uma equipe de ponta, com possibilidade de disputar títulos.