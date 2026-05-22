Guardiola pode dar consultoria ao Bahia após saída do Manchester City

A saída de Pep Guardiola do comando do Manchester City, anunciada oficialmente nesta sexta-feira, 22, pode representar um novo capítulo na relação entre o treinador espanhol e o Esporte Clube Bahia. Após uma década à frente da equipe inglesa, Guardiola deixará o cargo ao término da temporada europeia, mas seguirá ligado ao City Football Group, conglomerado que administra a SAF do time baiano.

Em comunicado divulgado pelo Manchester City, o Grupo City informou que o técnico será nomeado embaixador global da organização. Na nova função, Guardiola poderá participar de projetos estratégicos e prestar consultorias técnicas aos 13 clubes pertencentes ao conglomerado ao redor do mundo, entre eles o Bahia.

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Guardiola e o Bahia

A possibilidade de uma aproximação mais direta entre Guardiola e o Bahia reacende uma antiga vontade manifestada pelo treinador. Em 2024, durante a pré-temporada realizada em Manchester, na Inglaterra, o espanhol revelou o desejo de conhecer Salvador e acompanhar de perto o clube baiano. Na ocasião, ele afirmou que aguardava um convite para que o City pudesse realizar atividades ao lado do Bahia no Brasil.

Além da identificação criada com o projeto do Grupo City no futebol brasileiro, Guardiola também demonstrou admiração pelo trabalho desenvolvido por Rogério Ceni no comando do Tricolor de Aço: “Está fazendo um grande trabalho”.

Foi uma honra conhecer o Rogério, ele é uma lenda Guardiola - durante coletiva em 2024

“Tivemos uma reunião com o Ferran. [...] Foi um goleiro lendário. É muito bom tê-lo aqui. Não só conhecido pelas defesas, mas pelo tanto de gols que marcou", disse Guardiola na época.



O treinador espanhol também já enviou mensagens direcionadas à torcida tricolor em outras oportunidades. A mais recente aconteceu durante o lançamento da parceria entre o Bahia e a BYD. No vídeo exibido no evento, Guardiola celebrou o acordo comercial e reforçou a ligação entre os clubes administrados pelo Grupo City.

"Olá, meus amigos do Brasil. Parabéns para a BYD e o Bahia por essa nova parceria. BYD, Manchester City e Bahia: 'tamo' junto!", comentou o treinador em recado de vídeo.