Dell marca golaço e Bahia bate o Fortaleza no Brasileirão Sub-20

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O Esporte Clube Bahia venceu a sexta partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Em duelo realizado nesta quinta-feira, 21, no CT Evaristo de Macedo, em Salvador, o Esquadrãozinho derrotou o Fortaleza por 3 a 2.

Wendel e Sidney marcaram os primeiros gols, enquanto Dell fechou o placar com um golaço de letra. A joia da base tricolor volta a balançar as redes após 80 dias de jejum.

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Para o duelo válido pela 13ª rodada, o técnico Leonardo Galbes utilizou a seguinte escalação: Jampa; Wendel (Saymon), Gerald, Luiz Gustavo e Alysson; Sidney, Pedrinho (Fernando Gabriel) e Roger Gabriel (Carioca); Iago (Ryan Nascimento), João Andrade (Dyllan) e Dell (Lyan).

🚨 Dell voltou a marcar - e foi um golaço de letra - depois de 80 dias. O último gol do centroavante de 17 anos havia sido no dia 02 de março, no triunfo por 2x1 do Sub-20 do Bahia contra o Fluminense, pelo Brasileiro da categoria. pic.twitter.com/al7nWpoRX2 — João Gabriel Leiro (@leirodoinfo) May 21, 2026

Próximo compromisso

Com o resultado, o Bahia sobe para 21 pontos e ocupa, no momento, a 6ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. Com 13 pontos conquistados, o Fortaleza é o 16º colocado.

O Tricolor volta a jogar na próxima quarta-feira, 27, às 15h, contra o Criciúma, em Santa Catarina. A partida é válida pela rodada 14 do Brasileirão da categoria.

