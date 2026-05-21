Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Dell marca golaço e Bahia bate o Fortaleza no Brasileirão Sub-20

Esquadrãozinhou derrotou a equipe cearense por 3 a 2

João Grassi
Por
| Atualizada em
Dell
Dell - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia venceu a sexta partida no Campeonato Brasileiro Sub-20. Em duelo realizado nesta quinta-feira, 21, no CT Evaristo de Macedo, em Salvador, o Esquadrãozinho derrotou o Fortaleza por 3 a 2.

Wendel e Sidney marcaram os primeiros gols, enquanto Dell fechou o placar com um golaço de letra. A joia da base tricolor volta a balançar as redes após 80 dias de jejum.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para o duelo válido pela 13ª rodada, o técnico Leonardo Galbes utilizou a seguinte escalação: Jampa; Wendel (Saymon), Gerald, Luiz Gustavo e Alysson; Sidney, Pedrinho (Fernando Gabriel) e Roger Gabriel (Carioca); Iago (Ryan Nascimento), João Andrade (Dyllan) e Dell (Lyan).

Leia Também:

BASE EM ALTA

Brasileirão Sub-20: Bahia vence São Paulo em busca de vaga histórica
Brasileirão Sub-20: Bahia vence São Paulo em busca de vaga histórica imagem

PIVETES DE AÇO

Bahia derrota o Flamengo e segue no G-8 do Brasileirão Sub-20
Bahia derrota o Flamengo e segue no G-8 do Brasileirão Sub-20 imagem

R$ 32 MILHÕES

Zagueiro mais caro da história do Bahia desce para time sub-20
Zagueiro mais caro da história do Bahia desce para time sub-20 imagem

Próximo compromisso

Com o resultado, o Bahia sobe para 21 pontos e ocupa, no momento, a 6ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. Com 13 pontos conquistados, o Fortaleza é o 16º colocado.

O Tricolor volta a jogar na próxima quarta-feira, 27, às 15h, contra o Criciúma, em Santa Catarina. A partida é válida pela rodada 14 do Brasileirão da categoria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia

Relacionadas

Mais lidas