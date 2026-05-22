Caio Alexandre volta a treinar e pode reforçar o Bahia na próxima rodada

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O Esporte Clube Bahia ganhou uma possível novidade para o confronto diante do Coritiba, marcado para a próxima segunda-feira, 25, às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Caio Alexandre voltou a trabalhar com o restante do elenco nesta sexta-feira, 22, e pode reaparecer entre os relacionados do técnico Rogério Ceni.

O meio-campista está afastado desde o duelo contra o São Paulo, quando acabou vetado pelo departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa. Desde então, o jogador vinha realizando tratamento e trabalhos específicos de recuperação.

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Conforme soube o portal A TARDE, existe a possibilidade de Caio Alexandre voltar a ficar à disposição já na partida contra o Coritiba. Internamente, o clube trabalha para recuperar o atleta antes da pausa do calendário para a Copa do Mundo de 2026.



Ainda no início deste mês, a reportagem havia informado que o retorno do volante era esperado justamente para os compromissos diante do Coritiba ou do Botafogo, no próximo dia 30 de maio.

Na última semana, Caio Alexandre iniciou o processo de transição física e técnica. Agora, após evolução no tratamento, o volante foi liberado pelo departamento médico e voltou a participar das atividades com o grupo principal do Tricolor de Aço.