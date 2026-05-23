Flávio Bolsonaro comemora soltura de Carla Zambelli na Itália

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato a presidente da República, comemorou em publicação no X, antigo Twitter, a soltura da ex-deputada federal Carla Zambelli do presídio em que estava, na Itália, nesta sexta-feira, 22.

Zambelli, que foi solta após a Justiça italiana negar sua extradição ao país, publicou um vídeos nas redes sociais. Flávio então compartilhou a cena e disse ter ficado emocionado com a liberdade da aliada.

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Flávio Bolsonaro ainda afirmou acreditar que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado, também será solto.

"Me emocionei porque, imediatamente, comecei a imaginar como será quando for o meu pai", escreveu Flávio.

Extradição negada

A Suprema Corte da Itália negou o pedido de extradição de Carla Zambelli ao Brasil, desejo do Supremo Tribunal Federal (STF). A ex-parlamentar, que agora está em liberdade, aguarda uma nova decisão do Ministério da Justiça do país, o que deve acontecer em até 45 dias.

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por ter invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).