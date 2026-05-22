PSDB da Bahia apoia nome de Aécio Neves à Presidência da República

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A possível candidatura de Aécio Neves à Presidência da República animou o diretório estadual do PSDB da Bahia.

O nome do deputado federal e atual presidente nacional do partido voltou a ser cogitado na disputa após o desgaste da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por conta da revelação de conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

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Além da Bahia, os tucanos do Rio Grande do Sul também demonstraram apoio ao movimento, que tem sido discutido pela cúpula do Cidadania, que está federado com o PSDB.

Para o diretório baiano, a movimentação representa uma oportunidade de recolocar no centro do debate temas como desenvolvimento, educação, geração de empregos e estabilidade institucional.

“O Brasil precisa de serenidade, capacidade de diálogo e soluções concretas para os desafios da população. O presidente Aécio Neves é o nome certo para liderar esse projeto. Nesse momento de polarização extrema, é muito importante buscarmos uma alternativa que fuja desse ódio e busque o diálogo e o equilíbrio”, afirmou o presidente do PSDB Bahia, deputado estadual Tiago Correia.

Outras opções

Aécio tentou uma alternativa interna para disputar o Palácio do Planalto ao sugerir o nome de Ciro Gomes (PSDB). Ciro, no entanto, preferiu disputar o Governo do Ceará, onde lidera as pesquisas.

A outra alternativa seria o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que no ano passado preferiu trocar o PSDB pelo PSD e acabou ficando no governo gaúcho depois de ser preterido pelo novo partido, o que o impede de disputar a eleição.