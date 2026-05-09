Ciro Gomes desiste da presidência e foca na disputa ao Ceará em 2026

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Sem Ciro, o PDT deve buscar novos rumos - Foto: Rodrigo W. Blum

Após quatro tentativas de chegar à Presidência da República, Ciro Gomes (PSDB) sinalizou de forma definitiva que não pretende colocar seu nome na disputa nacional em 2026.

O foco agora é local. A decisão, ventilada por aliados próximos e reforçada por suas recentes movimentações partidárias, aponta para uma candidatura ao Governo do Estado do Ceará.

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A mudança de postura ocorre após o resultado das eleições de 2022, onde Ciro amargou o quarto lugar. Desde então, o político tem adotado um tom mais regionalista, intensificando as críticas à atual gestão estadual de Elmano de Freitas (PT) e ao seu antigo aliado, o ministro Camilo Santana.

Por que focar no Ceará agora?

Existem três fatores cruciais que explicam esse movimento estratégico

Liderança nas pesquisas: levantamentos internos e de institutos independentes mostram que Ciro Gomes mantém um recall altíssimo no Ceará. Ele aparece como favorito em cenários de primeiro turno para o Palácio da Abolição, superando nomes da base governista.

Reestruturação do grupo político: o rompimento com o PT no Ceará fragilizou o grupo liderado pelos irmãos Ferreira Gomes. Disputar o governo é uma forma de Ciro tentar unificar a oposição e retomar o controle da máquina estadual.

Vácuo de liderança na oposição: com a direita bolsonarista e o centro buscando nomes competitivos no estado, Ciro se posiciona como uma alternativa de "experiência administrativa" diante da crise de segurança pública que afeta o território cearense.

O impacto no cenário nacional

A desistência de Ciro Gomes da corrida presidencial deixa um vácuo no campo da chamada "Terceira Via". Sem Ciro, o PSDB deve buscar novos rumos.