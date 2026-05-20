Após desgaste de Flávio, PSDB avalia lançar Aécio Neves à Presidência

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O deputado federal e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG) voltou a ser cogitado como candidato à Presidência da República.

A possibilidade começou a ser ventilada após o desgaste da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela revelação de conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em que ele pediu dinheiro para o filme "Dark Horse", cinebiografia sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Aécio discutiu o assunto nesta terça-feira, 19, com os presidentes do Solidariedade, Paulinho da Força, e do Cidadania, Alex Manente, além da cúpula do PSDB. A ideia, de acordo com pessoas que participaram da reunião, é lançar o nome para ver se ganha tração nas pesquisas e se consolida como uma alternativa até as convenções em julho.

Ex-presidente do Cidadania, Roberto Freire vai pedir a convocação de uma reunião da federação PSDB-Cidadania na próxima semana para defender o lançamento da pré-candidatura de Aécio. As informação são da Folha de S. Paulo.

"Não podemos nos omitir neste quadro que está aqui", afirmou Freire ao jornal. "Há tempos venho conversando isso. Não podemos deixar o lulopetismo continuar governando o nosso país, e nem voltar à mediocridade plena que é o bolsonarismo."

Outras opções

Aécio tentou uma alternativa interna, ao sugerir o nome de Ciro Gomes (PSDB) para disputar a Presidência. Ciro, no entanto, preferiu disputar o Governo do Ceará, onde lidera as pesquisas.

A outra alternativa seria o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que no ano passado preferiu trocar o PSDB pelo PSD e acabou ficando no governo gaúcho depois de ser preterido pelo novo partido, o que o impede de disputar a eleição.