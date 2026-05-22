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EM LIBERDADE

Carla Zambelli deixa prisão após Justiça italiana negar extradição

Ex-deputada responderá em liberdade enquanto processo segue em análise pelas autoridades italianas

Andrêzza Moura
Por
Zambelli postou vídeo nas redes sociais falando sobre a decisão
Zambelli postou vídeo nas redes sociais falando sobre a decisão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-deputada federal Carla Zambelli deixou a prisão na Itália, na noite desta sexta-feira, 22, após a Corte de Cassação italiana rejeitar o pedido de extradição apresentado pelo governo brasileiro.

A informação foi divulgada pela defesa da ex-parlamentar, que afirmou que a Justiça italiana identificou inconsistências nas decisões relacionadas ao processo de extradição. Agora, Zambelli passará a responder ao caso em liberdade enquanto aguarda os desdobramentos judiciais.

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Após ser libertada, a ex-deputada apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais ao lado do advogado italiano Pieremilio Sammarco, responsável por sua defesa no país europeu.

Na gravação, Zambelli afirmou que pretende seguir atuando publicamente. “Agora, a gente está livre para continuar uma vida de missão. Vocês não sabem ainda qual é essa missão, mas logo vão saber pelos meus canais”, declarou ela.

O caso segue em análise pelas autoridades italianas.

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Carla Zambelli Carla Zambelli Itália carla zambelli presa Justiça Italiana

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