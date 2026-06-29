COPA DO MUNDO
Árbitro brasileiro é escalado para 16 avos da Copa e quebra recorde história
Brasileiro será responsável por comandar a disputa entre Holanda e Marrocos
O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio igualará um recorde histórico na arbitragem nacional na próxima segunda-feira, 29, ao comandar o confronto entre Holanda e Marrocos pelos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026. Escalado pela Fifa, o goiano alcançará a marca de sete partidas apitadas em Mundiais, mesmo número registrado por Carlos Eugênio Simon, até então o recordista isolado entre os brasileiros.
A diferença central entre as marcas está na velocidade da longevidade competitiva: Simon atingiu as sete partidas ao longo de três edições (2002, 2006 e 2010), enquanto Wilton atinge o patamar em apenas duas participações (Catar 2022 e o torneio atual de 2026).
Histórico de partidas em Copas do Mundo
Wilton Pereira Sampaio consolidou-se como um dos nomes de maior confiança do comitê de arbitragem da Fifa nos últimos anos. No Catar, ele igualou a marca José Roberto Wright de mais jogos apitados em uma unica edição do Mundial, ao apitar quatro partidas no torneio.
A distribuição de seus sete jogos em Mundiais compreende os seguintes confrontos:
- Senegal 0 × 2 Holanda (Fase de Grupos da Copa do Mundo de 2022);
- Polônia 2 × 0 Arábia Saudita (Fase de Grupos da Copa do Mundo de 2022);
- Holanda 3 × 1 Estados Unidos (Oitavas de Final da Copa do Mundo de 2022);
- Inglaterra 1 × 2 França (Quartas de Final da Copa do Mundo de 2022);
- México × África do Sul (Jogo de Abertura / Fase de Grupos da Copa do Mundo de 2026);
- Noruega × Senegal (Fase de Grupos da Copa do Mundo de 2026);
- Holanda × Marrocos (Oitavas de Final da Copa do Mundo de 2026).
Brasileiros com mais jogos apitados na Copa do Mundo
- Wilton Pereira Sampaio (2022 e 2026): 7 jogos*
- Carlos Eugênio Simon (2002, 2006 e 2010): 7 jogos
- Sandro Meira Ricci (2014 e 2018): 6 jogos
- José Roberto Wright (1990): 4 jogos
- Arnaldo Cézar Coelho (1978 e 1982): 3 jogos
*Considerando a escalação para Holanda x Marrocos.
Equipe de arbitragem confirmada
O trio principal escalado para o confronto eliminatório entre Holanda e Marrocos será inteiramente brasileiro, acompanhado por oficiais de suporte da confederação sul-americana:
- Árbitro principal: Wilton Pereira Sampaio, Brasil;
- Assistente 1: Bruno Pires, Brasil;
- Assistente 2: Bruno Boschilia, Brasil;
- Quarto árbitro: Cristian Garay, Chile;
- Árbitro reserva: Jose Retamal, Chile.