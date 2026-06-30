Astro da Espanha alfineta França e crava título da Copa do Mundo 2026

O atacante Lamine Yamal se mostrou confiante para se sagrar campeão da Copa do Mundo 2026. Antes mesmo de enfrentar a Áustria na segunda fase, o jovem atacante reforçou sua convicção de que a Espanha vai vencer o torneio, afirmando que até mesmo a França, apontada por muitos como a principal favorita ao título, não melhor do que os espanhóis.

"Senti uma felicidade enorme. Nunca tinha sentido tanta felicidade. A Copa do Mundo é algo completamente diferente de tudo. Estava feliz por poder voltar a jogar. Quando chego a uma competição, penso que vou vencê-la. Por isso penso que vou ganhar a Copa do Mundo este ano", afirmou o jogador à rádio COPE, que disputa seu primeiro Mundial.

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A França não está melhor que a Espanha. Eles não ganharam da gente, não podem ser melhores. A Copa começa agora. Não há nenhuma seleção favorita Lamine Yamal

As duas seleções se enfrentaram pela última vez na semifinal da Eurocopa de 2024, quando os espanhóis venceram por 2 a 1, com direito a gol marcado por Lamine Yamal. A Espanha foi campeã da competição batendo a Inglaterra na grande final.

"Qual é o nosso nível? O da Eurocopa? No fim das contas, eu já joguei muitas vezes bem e fui para casa. O importante é vencer. Se você joga bem, vai feliz para o quarto, mas se perde, vai triste. É verdade que podemos melhorar. Somos muito melhores do que estamos mostrando. Mas o que é melhor: jogar como a Holanda e estar em casa ou como o Paraguai e estar feliz no quarto?", comentou Yamal.

Entendo que sou o jogador que gera mais entusiasmo. Sou o jogador que pode mudar o jogo. A pressão existe quando você não consegue fazer o que lhe pedem, mas eu consigo. Lamine Yamal

A Espanha enfrenta a Áustria na próxima quinta-feira, 2, às 16h, no Estádio de Los Angeles. Se avançar de fase, a equipe enfrenta nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Portugal e Croácia.

