CLASSIFICADA!
Austrália empata com Paraguai e avança de fase na Copa do Mundo 2026
Seleção australiana garante a segunda colocação do Grupo D
A Austrália garantiu vaga na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 ao empatar por 0 a 0 com o Paraguai, nesta quinta-feira, em Santa Clara, pela última rodada do Grupo D. O resultado foi suficiente para os australianos confirmarem a segunda colocação da chave, enquanto os paraguaios ainda dependem do encerramento da rodada para saber se avançam entre os melhores terceiros colocados.
Apesar da importância do confronto, o duelo ficou marcado pelo equilíbrio e pela escassez de oportunidades claras de gol. As duas equipes encontraram dificuldades para criar ofensivamente e pouco ameaçaram os goleiros ao longo dos 90 minutos.
Com a classificação assegurada, a Austrália agora aguarda a definição de seu adversário na próxima fase. O rival sairá do Grupo G, que segue completamente aberto, com Egito, Irã, Bélgica e Nova Zelândia ainda disputando as posições de classificação.
Já o Paraguai terminou a fase de grupos com quatro pontos e saldo de gols negativo (-2). Embora ainda não tenha confirmado matematicamente a vaga, a situação é confortável e apenas uma combinação bastante improvável de resultados nos demais grupos impedirá a seleção sul-americana de avançar ao mata-mata.
Para ser eliminada, será necessário que:
- Bélgica ou Nova Zelândia vençam o confronto direto, enquanto o Irã derrote o Egito sem uma goleada;
- Uruguai vença a Espanha e Cabo Verde supere a Arábia Saudita — ou, alternativamente, os sauditas conquistem uma vitória por larga diferença;
- Áustria e Argélia empatem;
- A República Democrática do Congo derrote o Uzbequistão e Portugal não seja goleado pela Colômbia;
- A Croácia não seja derrotada por Gana e também não vença por três ou mais gols de diferença.
Classificada em segundo lugar do Grupo D, a Austrália volta a campo no dia 3 de julho, às 15h (de Brasília), em Dallas. O adversário será conhecido apenas após o encerramento da disputa no Grupo G.
Corte no rosto preocupa, mas meia retorna
Um dos momentos mais marcantes da partida aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo. Em uma disputa de bola, o meia australiano Connor Metcalfe recebeu uma chuteira no rosto de Diego Gómez e sofreu um corte que exigiu atendimento médico imediato.
Após deixar o gramado para receber os cuidados da equipe médica, Metcalfe voltou à partida usando um curativo na cabeça e uma camisa limpa. Apesar da gravidade aparente do choque, a arbitragem optou por não advertir Gómez com cartão amarelo.