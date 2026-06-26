Austrália empata com Paraguai e avança de fase na Copa do Mundo 2026

A Austrália garantiu vaga na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 ao empatar por 0 a 0 com o Paraguai, nesta quinta-feira, em Santa Clara, pela última rodada do Grupo D. O resultado foi suficiente para os australianos confirmarem a segunda colocação da chave, enquanto os paraguaios ainda dependem do encerramento da rodada para saber se avançam entre os melhores terceiros colocados.

Apesar da importância do confronto, o duelo ficou marcado pelo equilíbrio e pela escassez de oportunidades claras de gol. As duas equipes encontraram dificuldades para criar ofensivamente e pouco ameaçaram os goleiros ao longo dos 90 minutos.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a classificação assegurada, a Austrália agora aguarda a definição de seu adversário na próxima fase. O rival sairá do Grupo G, que segue completamente aberto, com Egito, Irã, Bélgica e Nova Zelândia ainda disputando as posições de classificação.

Já o Paraguai terminou a fase de grupos com quatro pontos e saldo de gols negativo (-2). Embora ainda não tenha confirmado matematicamente a vaga, a situação é confortável e apenas uma combinação bastante improvável de resultados nos demais grupos impedirá a seleção sul-americana de avançar ao mata-mata.

Para ser eliminada, será necessário que:

Bélgica ou Nova Zelândia vençam o confronto direto, enquanto o Irã derrote o Egito sem uma goleada;

Uruguai vença a Espanha e Cabo Verde supere a Arábia Saudita — ou, alternativamente, os sauditas conquistem uma vitória por larga diferença;

Áustria e Argélia empatem;

A República Democrática do Congo derrote o Uzbequistão e Portugal não seja goleado pela Colômbia;

A Croácia não seja derrotada por Gana e também não vença por três ou mais gols de diferença.

Classificada em segundo lugar do Grupo D, a Austrália volta a campo no dia 3 de julho, às 15h (de Brasília), em Dallas. O adversário será conhecido apenas após o encerramento da disputa no Grupo G.

Corte no rosto preocupa, mas meia retorna

Connor Metcalfe - Foto: Reprodução

Um dos momentos mais marcantes da partida aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo. Em uma disputa de bola, o meia australiano Connor Metcalfe recebeu uma chuteira no rosto de Diego Gómez e sofreu um corte que exigiu atendimento médico imediato.

Após deixar o gramado para receber os cuidados da equipe médica, Metcalfe voltou à partida usando um curativo na cabeça e uma camisa limpa. Apesar da gravidade aparente do choque, a arbitragem optou por não advertir Gómez com cartão amarelo.