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Baiano viraliza ao comparar Nova York ao Pelourinho: "O golpe tá aqui"

Torcedor do Vitória, Rafael Carneiro produz conteúdo para as redes sociais

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Influenciador chegou a se encontrar com Romário durante a viagem aos EUA
Influenciador chegou a se encontrar com Romário durante a viagem aos EUA - Foto: Reprodução | Redes sociais

O influenciador Rafael Carneiro é um dos mais de 5 mil brasileiros que viajaram aos Estados Unidos para acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o baiano tem chamado a atenção por alguns comentários feitos em seu perfil no Instagram.

Em um dos vídeos, publicado na última sexta-feira, 19, Rafael comparou a Times Square, em Nova York, ao Pelourinho, em Salvador.

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“Sabe os meninos que vendem fitas do Senhor do Bonfim ali no Pelourinho, que pintam o seu braço dizendo que não tem custo, aqui [em Nova York] são essas Minnies. Vá tirar uma foto com elas que é milhões que você desembolsa”, disse ele na publicação.

Assista o vídeo completo

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Um post compartilhado por Rafinha Carneiro (@rafael_carneiro345)

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Tags

Copa do Mundo 2026 nova york pelourinho

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