SERÁ?
Baiano viraliza ao comparar Nova York ao Pelourinho: "O golpe tá aqui"
Torcedor do Vitória, Rafael Carneiro produz conteúdo para as redes sociais
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O influenciador Rafael Carneiro é um dos mais de 5 mil brasileiros que viajaram aos Estados Unidos para acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o baiano tem chamado a atenção por alguns comentários feitos em seu perfil no Instagram.
Em um dos vídeos, publicado na última sexta-feira, 19, Rafael comparou a Times Square, em Nova York, ao Pelourinho, em Salvador.
“Sabe os meninos que vendem fitas do Senhor do Bonfim ali no Pelourinho, que pintam o seu braço dizendo que não tem custo, aqui [em Nova York] são essas Minnies. Vá tirar uma foto com elas que é milhões que você desembolsa”, disse ele na publicação.