COPA A TARDE
Copa do Mundo: onde assistir os jogos deste domingo (14/06/2026)
Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques deste domingo, 14, na Copa do Mundo
A Copa do Mundo segue a todo vapor, e recebe mais grandes estreias neste domingo, 14, com Austrália x Turquia, Alemanha x Curaçau, Costa do Marfim x Equador, Holanda x Japão e Suécia x Tunísia sendo decididos ao longo do dia.
Austrália x Turquia
Grupo D: Austrália x Turquia - Vancouver, no Canadá - 1h em Brasília (madrugada) e 21h (de sábado) no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Austrália: Maty Ryan; Jason Geria, Harry Souttar, Cameron Burgess e Aziz Behich; Jackson Irvine, Connor Metcalfe e Ajdin Hrustic; Cristian Volpato, Mathew Leckie e Nestory Irankunda. Técnico: Tony Popović.
Turquia: Mert Günok; Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı e Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu e İsmail Yüksek; Barış Alper Yılmaz, Arda Güler e Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz. Técnico: Vincenzo Montella.
Desfalques
Austrália: Jackson Irvine, meio-campista e capitão do FC St. Pauli, conviveu com uma grave fratura por estresse no pé. Ele teve uma nova piora no início do ano que quase estragou seus planos para o Mundial, mas foi mantido na delegação e faz tratamento preventivo rigoroso para suportar o ritmo de jogo.
Junto a ele, Harry Souttar, zagueiro central do Leicester City, passou boa parte do ano afastado tratando uma ruptura no tendão de Aquiles, conseguiu se recuperar, ganhou alguns minutos nos amistosos finais de maio e foi mantido no grupo definitivo, mas ainda realiza treinos especiais e transição monitorada pelos médicos.
Turquia: Arda Güler, joia do Real Madrid, sofreu uma lesão muscular importante no bíceps femoral da perna direita na reta final da temporada. Ele foi mantido na delegação definitiva devido ao seu imenso talento individual, mas cumpre uma rotina rígida de transição e reabilitação física nos Estados Unidos para poder jogar sem restrições na fase de grupos.
Além dele, Hakan Çalhanoğlu, meio-campista e capitão da seleção, sofreu uma lesão na panturrilha que limitou seus treinos recentes. O jogador da Inter de Milão foi mantido no grupo e começou a ser reintegrado aos gramados, sendo poupado de cargas pesadas para garantir que esteja 100% pronto para a estreia.
Por último, o defensor Eren Elmalı sofreu uma pancada em uma disputa aérea durante um amistoso preparatório recente, precisando até ser encaminhado ao hospital para exames preventivos, mas foi mantido na equipe e segue sob os cuidados dos fisioterapeutas.
Alemanha x Curaçau
Grupo E: Alemanha x Curaçau - Houston, nos EUA - 14h em Brasília e 12h no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Alemanha: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e Nathaniel Brown; Felix Nmecha e Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.
Curaçau: Eloy Room; Shurandy Sambo, Roshon van Eijma, Armando Obispo e Sherel Floranus; Livano Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Kenji Gorré, Jürgen Locadia e Tahith Chong. Técnico: Dick Advocaat.
Desfalques
Alemanha: Manuel Neuer, goleiro de 40 anos, aceitou retornar da aposentadoria internacional para o Mundial. No entanto, ele sofreu uma lesão na panturrilha e desfalcou a equipe nos dois amistosos preparatórios finais. Mesmo sem atuar desde meados de maio, ele foi mantido no grupo oficial pelo treinador, que expressou total confiança de que ele se recuperará a tempo de ser o titular na estreia.
Curaçau: O atacante Kenji Gorré terminou a temporada europeia de clubes com uma lesão no joelho. Mesmo assim, ele foi mantido na delegação definitiva para a Copa do Mundo e se apresentou diretamente no centro de treinamentos da seleção, onde realiza fisioterapia e trabalhos de transição física para tentar jogar a fase de grupos.
Além dele, Livano Comenencia, defensor e meio-campista do FC Zürich também se apresentou carregando problemas físicos e foi mantido na lista oficial, mas segue sob monitoramento preventivo da equipe médica nos treinamentos
Costa do Marfim x Equador
Grupo E: Costa do Marfim x Equador - Filadélfia, nos EUA - 20h em Brasília e 19h no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié e Seko Fofana; Amad Diallo, Elye Wahi e Simon Adingra. Técnico: Emerse Faé.
Equador: Moisés Ramírez; Félix Torres, Willian Pacho e Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo e Pervis Estupiñán; Kendry Páez (ou Alan Minda), Enner Valencia e Gonzalo Plata. Técnico: Sebastián Beccacece.
Desfalques
Costa do Marfim: Sem desfalques.
Equador: Moisés Caicedo, maior estrela do meio-campo equatoriano, se apresentou carregando uma lesão/desconforto físico informado pelo seu clube, o Chelsea. Beccacece optou por mantê-lo no elenco final do Mundial, mas decidiu poupá-lo dos amistosos preparatórios finais nos Estados Unidos para dar duas semanas completas de descanso e tratamento ao jogador, podendo ou não tê-lo de volta para a estreia.
Holanda x Japão
Grupo F: Holanda x Japão - Dallas, nos EUA - 17h em Brasília e 15h no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT e no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners e Frenkie de Jong; Cody Gakpo, Memphis Depay e Brian Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.
Japão: Zion Suzuki; Kō Itakura, Shōgo Taniguchi e Takehiro Tomiyasu; Yukinari Sugawara, Wataru Endō, Ao Tanaka e Hiroki Itō; Takefusa Kubo e Ritsu Dōan; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Desfalques
Holanda: Justin Kluivert, atacante do Bournemouth, passou por cirurgia recente no joelho, mas se recuperou a tempo, foi mantido na lista definitiva e vem realizando treinos graduais para readquirir ritmo de jogo integral, sendo dúvida para a estreia.
Japão: Wataru Endō, capitão e volante do Liverpool, é a principal preocupação no meio-campo após passar por uma cirurgia na perna esquerda e se apresentar em condições físicas precárias e sob forte monitoramento médico para tentar jogar a fase de grupos.
Suécia x Tunísia
Grupo F: Suécia x Tunísia - Monterrey, no México - 23h em Brasília e 20h no horário local
Onde assistir
A partida será transmitida na televisão aberta pela Globoe no YouTube pela Cazé TV.
Prováveis escalações
Suécia: Kristoffer Nordfeldt; Emil Holm, Isak Hien, Victor Lindelöf e Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Mattias Svanberg, Lucas Bergvall e Anthony Elanga; Alexander Isak e Viktor Gyökeres. Técnico: Graham Potter.
Tunísia: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn e Ali Abdi; Ellyes Skhiri e Rani Khedira; Ismaël Gharbi, Hannibal Mejbri e Elias Saad; Hazem Mastouri. Técnico: Sabri Lamouchi.
Desfalques
Suécia: Sem desfalques.
Tunísia: Hannibal Mejbri, meio-campista ex-Manchester United e atualmente no Burnley, sofreu uma lesão em um amistoso preparatório contra a Áustria, mas foi mantido na delegação definitiva para o Mundial enquanto realiza trabalhos de fisioterapia e tratamento intensivo para tentar disputar a partida de estreia.