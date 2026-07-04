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COPA DO MUNDO

Copa do Mundo: veja onde assistir, horários e escalações dos jogos deste sábado

Torneio entra na fase de oitavas de final

Gustavo Zambianco
Por
Canadá x Marrocos
Canadá x Marrocos - Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

A Copa do Mundo de 2026 começou a afunilar e neste sábado, 04, o torneio entra em sua fase de oitavas de final, com 16 equipes vivas com o sonho do tão sonhado título de campeões do mundo.

A primeira rodada das oitavas de final acontece neste sábado, 04, com duas partidas: Canadá x Marrocos, às 14h (horário de Brasília) e, em seguida, Paraguai x França, às 18h (horário de Brasília.

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Canadá x Marrocos (14h)

Seleção de Canadá
Seleção de Canadá - Foto: LARS BARON / AFP

Onde assistir

  • TV: Globo, SBT e SporTV
  • Streaming: CazéTV (YouTube) e Ge TV (Globoplay)

Escalações de Canadá x Marrocos

Cánada: Maxim Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Sigur; Eustáquio, Jonathan David, Oluwaseyi, Buchanan, Ali Ahmed.

Marrocos: Bono, Hakimi, Halhal, Issa Diop e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari.

Arbitragem para Canadá x Marrocos

  • Árbitro: Michael Oliver (ING)
  • Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring (ING)
  • VAR: Jarred Gillett (ING)

Paraguai x França (18h)

Seleção de Paraguai
Seleção de Paraguai - Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Onde assistir

  • Cazé TV

Escalações de Paraguai x França

Paraguai: Orlando Gill; Cáceres; Gustavo Gómez, Canale (Alderete) e Junior Alonso; Diego Gómez, Cubas, Galarza e Almirón; Ávalos e Enciso.

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

Arbitragem

  • Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)
  • Assistentes: Andrey Tsapenko e Timur Gavnullin (Uzbequistão)
  • VAR: Taleb Almarri (Catar)
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