COPA DO MUNDO
Copa do Mundo: veja onde assistir, horários e escalações dos jogos deste sábado
Torneio entra na fase de oitavas de final
A Copa do Mundo de 2026 começou a afunilar e neste sábado, 04, o torneio entra em sua fase de oitavas de final, com 16 equipes vivas com o sonho do tão sonhado título de campeões do mundo.
A primeira rodada das oitavas de final acontece neste sábado, 04, com duas partidas: Canadá x Marrocos, às 14h (horário de Brasília) e, em seguida, Paraguai x França, às 18h (horário de Brasília.
Canadá x Marrocos (14h)
Onde assistir
- TV: Globo, SBT e SporTV
- Streaming: CazéTV (YouTube) e Ge TV (Globoplay)
Escalações de Canadá x Marrocos
Cánada: Maxim Crépeau, Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea, Sigur; Eustáquio, Jonathan David, Oluwaseyi, Buchanan, Ali Ahmed.
Marrocos: Bono, Hakimi, Halhal, Issa Diop e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari.
Arbitragem para Canadá x Marrocos
- Árbitro: Michael Oliver (ING)
- Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring (ING)
- VAR: Jarred Gillett (ING)
Paraguai x França (18h)
Onde assistir
- Cazé TV
Escalações de Paraguai x França
Paraguai: Orlando Gill; Cáceres; Gustavo Gómez, Canale (Alderete) e Junior Alonso; Diego Gómez, Cubas, Galarza e Almirón; Ávalos e Enciso.
França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.
Arbitragem
- Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)
- Assistentes: Andrey Tsapenko e Timur Gavnullin (Uzbequistão)
- VAR: Taleb Almarri (Catar)