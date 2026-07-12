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HOME > COPA DO MUNDO

VAI MUDAR?

FIFA estuda mudança do formato da Copa do Mundo para 2030

Competição pode ganhar ainda mais participantes nas próximas edições

Lucas Vilas Boas
Por
Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo - Foto: Fabrice Coffrini | AFP

A possibilidade de a Copa do Mundo ganhar ainda mais participantes antes da edição de 2030 entrou oficialmente na pauta da Fifa. Depois de estrear o formato com 48 seleções no Mundial de 2026, o presidente da entidade, Gianni Infantino, revelou que a ampliação para 64 países será debatida internamente nos próximos meses.

Em entrevista ao jornal suíço Bluewin, o dirigente afirmou que o tema será levado aos órgãos responsáveis após o encerramento da competição. Segundo ele, a discussão faz parte do projeto de tornar a principal competição do futebol mais abrangente e representativa.

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Esse é, sem dúvida, um tema que será analisado e debatido nos comitês competentes depois desta Copa do Mundo

Gianni Infantino - Presidente da Fifa

"Ao organizar uma Copa do Mundo, é importante pensar no mundo inteiro, e não apenas na Europa e na América do Sul. Todas as nações devem poder sonhar em disputar uma Copa do Mundo. A qualidade das seleções está cada vez maior em todos os continentes. Se os países menores não tiverem essa oportunidade, faltarão incentivos para continuar evoluindo", disse o presidente da Fifa.

Estreia do novo formato fortaleceu debate

A edição de 2026 marcou a primeira vez que a Copa do Mundo contou com 48 seleções, encerrando um ciclo de sete torneios consecutivos com 32 participantes, formato utilizado entre 1998 e 2022. Para Gianni Infantino, a experiência confirmou que a expansão foi acertada.

"Foi um enorme sucesso. Todas as seleções jogaram em alto nível. Equipes de todos os continentes marcaram gols e conquistaram pelo menos um ponto. Nove das dez seleções africanas avançaram ao mata-mata. Na última Copa eram apenas cinco representantes da África. Isso mostra a importância de oferecer essa oportunidade a mais países", declarou.

Copa de 2030 pode sofrer mudanças

O Mundial de 2030 já tem um formato inédito confirmado, com partidas distribuídas entre seis países e três continentes. Uruguai, Argentina e Paraguai receberão os confrontos de abertura, enquanto Marrocos, Portugal e Espanha sediarão o restante da competição.

Caso a proposta de expansão para 64 seleções seja aprovada, a divisão dos jogos poderá ser alterada. Um dos cenários discutidos é ampliar a participação dos países sul-americanos na organização, permitindo que eles recebam uma fase de grupos completa, e não apenas uma partida de abertura, como está previsto atualmente.

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Tags

Copa do Mundo 2030 FIFA Gianni Infantino

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