FIFA estuda mudança do formato da Copa do Mundo para 2030

A possibilidade de a Copa do Mundo ganhar ainda mais participantes antes da edição de 2030 entrou oficialmente na pauta da Fifa. Depois de estrear o formato com 48 seleções no Mundial de 2026, o presidente da entidade, Gianni Infantino, revelou que a ampliação para 64 países será debatida internamente nos próximos meses.

Em entrevista ao jornal suíço Bluewin, o dirigente afirmou que o tema será levado aos órgãos responsáveis após o encerramento da competição. Segundo ele, a discussão faz parte do projeto de tornar a principal competição do futebol mais abrangente e representativa.

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Esse é, sem dúvida, um tema que será analisado e debatido nos comitês competentes depois desta Copa do Mundo Gianni Infantino - Presidente da Fifa

"Ao organizar uma Copa do Mundo, é importante pensar no mundo inteiro, e não apenas na Europa e na América do Sul. Todas as nações devem poder sonhar em disputar uma Copa do Mundo. A qualidade das seleções está cada vez maior em todos os continentes. Se os países menores não tiverem essa oportunidade, faltarão incentivos para continuar evoluindo", disse o presidente da Fifa.

Estreia do novo formato fortaleceu debate

A edição de 2026 marcou a primeira vez que a Copa do Mundo contou com 48 seleções, encerrando um ciclo de sete torneios consecutivos com 32 participantes, formato utilizado entre 1998 e 2022. Para Gianni Infantino, a experiência confirmou que a expansão foi acertada.

"Foi um enorme sucesso. Todas as seleções jogaram em alto nível. Equipes de todos os continentes marcaram gols e conquistaram pelo menos um ponto. Nove das dez seleções africanas avançaram ao mata-mata. Na última Copa eram apenas cinco representantes da África. Isso mostra a importância de oferecer essa oportunidade a mais países", declarou.

Copa de 2030 pode sofrer mudanças

O Mundial de 2030 já tem um formato inédito confirmado, com partidas distribuídas entre seis países e três continentes. Uruguai, Argentina e Paraguai receberão os confrontos de abertura, enquanto Marrocos, Portugal e Espanha sediarão o restante da competição.

Caso a proposta de expansão para 64 seleções seja aprovada, a divisão dos jogos poderá ser alterada. Um dos cenários discutidos é ampliar a participação dos países sul-americanos na organização, permitindo que eles recebam uma fase de grupos completa, e não apenas uma partida de abertura, como está previsto atualmente.