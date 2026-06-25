Holanda amplia recorde histórico que nem o Brasil conseguiu em Copas

A classificação da Holanda às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 trouxe mais um capítulo para uma das estatísticas mais impressionantes da história dos Mundiais. Depois da vitória por 3 a 1 sobre a Tunísia, a seleção holandesa manteve intacta uma marca que nenhuma outra potência do futebol conseguiu preservar: jamais ter sido eliminada ainda na fase de grupos da competição.

O feito ganha ainda mais relevância por se tratar de uma equipe que já disputou 12 edições. Mesmo sem conquistar o título, a Holanda construiu uma trajetória consistente, alcançando três finais — em 1974, 1978 e 2010 — e acumulando campanhas de destaque ao longo das últimas décadas.

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Com a sequência iniciada no Mundial de 2014 e ampliada nas Copas de 2022 e 2026, os holandeses chegaram a 14 partidas consecutivas sem derrota, superando a marca de 13 jogos que pertencia ao Brasil entre as edições de 1958, 1962 e 1966.

As únicas eliminações precoces da Holanda aconteceram antes mesmo da adoção definitiva da fase de grupos. Em sua estreia em Copas, na Itália, em 1934, caiu logo na primeira partida diante da Suíça. Quatro anos depois, na França, voltou a ser eliminada no jogo inaugural, desta vez pela então Tchecoslováquia. Nas duas ocasiões, o torneio começava diretamente em confrontos eliminatórios.

Depois de ficar ausente por mais de três décadas dos Mundiais, os holandeses retornaram em grande estilo em 1974 com o lendário "Carrossel Holandês", liderado por Johan Cruyff. Desde então, a seleção nunca deixou de superar a primeira fase.

Apenas cinco seleções mantêm esse retrospecto

Ao longo da história das Copas, mais de 80 países já participaram de edições que contavam com fase de grupos. Entre todos eles, somente cinco jamais foram eliminados nessa etapa. Além da Holanda, aparecem Alemanha Oriental, Ucrânia, Eslováquia e Irlanda.

A diferença é que essas quatro seleções disputaram poucas Copas. A Alemanha Oriental participou apenas da edição de 1974, chegando às quartas de final. A Ucrânia esteve somente na Copa de 2006, também alcançando as quartas. A Eslováquia estreou em 2010 e foi eliminada nas oitavas, enquanto a Irlanda disputou três Mundiais e sempre avançou à fase seguinte antes de cair.

Brasil já caiu duas vezes na primeira fase

Nem mesmo a Seleção Brasileira, única presente em todas as edições da Copa do Mundo, conseguiu manter uma campanha perfeita na fase de grupos. O Brasil foi eliminado logo na primeira fase em duas oportunidades: na edição inaugural, em 1930, no Uruguai, e novamente em 1966, na Inglaterra.

A própria Holanda também coleciona confrontos marcantes contra os brasileiros em fases eliminatórias. Nas quartas de final de 1994, nos Estados Unidos, acabou derrotada pela equipe de Romário e Bebeto. Quatro anos depois, na França, voltou a cruzar o caminho da Seleção, desta vez na semifinal, quando foi eliminada nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.