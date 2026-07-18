Inglaterra bate a França em duelo de dez gols pelo 3º lugar da Copa

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Na disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo de 2026, neste sábado, 18, França e Inglaterra protagonizaram um duelo de tempos completamente distintos. Apesar da reação francesa na segunda etapa, a vantagem construída pelos ingleses no primeiro tempo garantiu a vitória por 6 a 4 e a medalha de bronze no Mundial.

Nos 45 minutos iniciais, quem esperava um confronto equilibrado entre duas das principais seleções do futebol mundial se surpreendeu com o domínio da Inglaterra. Os ingleses fizeram uma atuação avassaladora e foram para o intervalo com uma goleada por 4 a 0 sobre a França.

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Na segunda etapa, porém, o cenário mudou completamente. A França voltou mais agressiva, tomou as ações da partida e pressionou a Inglaterra em busca de uma reação histórica.



A equipe francesa conseguiu marcar quatro gols, mas a tentativa de virada parou no placar de 6 a 4, com direito a três gols na reta final da partida.



Os gols da partida foram marcados por Rice, Konsa, Saka (três vezes) e Bellingham para a Inglaterra, enquanto Mbappé (duas vezes), Barcola e Dembélé balançaram as redes pela França.





Mbappé se isola na artilharia histórica das Copas



Com os dois gols marcados diante da Inglaterra, Kylian Mbappé chegou aos 22 gols em Mundiais — artilheiro da atual edição, com dez gols — e superou Lionel Messi, tornando-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.



Mbappé se tornou o maior artilheiro na história das Copas - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Apesar do feito, o argentino ainda terá a oportunidade de aumentar sua marca na atual edição do torneio. Messi entra em campo neste domingo, 19, na final contra a Espanha, às 16h, em busca do título mundial.

Ficha técnica

França x Inglaterra

Escalações

França: Mike Maignan; Malo Gusto, Konaté, Lacroix e Theo Hernández; Zaire-Emery, Adrien Rabiot e Rayan Cherki; Michael Olise, Désiré Doué e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Inglaterra: Dean Henderson; Erik Konsa, Guéhi, Quansah e Spence; Rogers, Rice e Eze; Bukayo Saka, Rashford e Ivan Toney. Técnico: Thomas Tuchel.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Quarto árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)

VAR: Leodan González (Uruguai)