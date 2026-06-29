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Mãe da filha de Neymar se pronuncia sobre ausência da filha na Copa do Mundo

Amanda Kimberlly revelou o motivo da pequena não estar com o pai

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Amanda Kimberlly acompanhada de Neymar no aniversário de Helena
Amanda Kimberlly acompanhada de Neymar no aniversário de Helena - Foto: Reprodução | Instagram

Amanda Kimberlly quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a ausência de sua filha, Helena, na Copa do Mundo 2026 ao lado do pai, o jogador Neymar Jr. A modelo deixou um comentário em uma página de fofocas nesta segunda-feira, 29, esclarecendo o motivo.

Na publicação, a morena alegou que tirou o visto internacional da pequena para que ela pudesse estar presente com a família, reiterando que a decisão de ficar no Brasil não partiu dela, mas sim da família do pai.

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“Todo pós-jogo a “internet” faz um espetáculo com o meu nome e o da Helena, por puro prazer de adoecer as pessoas.Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por a Helena não estar presente”, escreveu.

“Então, eu vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. Até porque, há um mês, eu tirei o visto de todos para facilitar a presença dela. [...] Estamos torcendo pelo nosso escudo, independentemente de ela estar lá ou aqui em casa”, concluiu.

Em outro post, Amanda reforçou que não houve um convite.

“Se eu sou ou não bem-vinda, eu não sei. Mas a presença dela não foi solicitada por NINGUÉM. Essa história de que eu barraria a ida dela meio que não faz sentido. Não houve convite para haver uma recusa. Tá dificil de entender?”.

Comentário de Amanda na publicação
Comentário de Amanda na publicação - Foto: Reprodução | Instagram

Filhos de Neymar na Copa

Vale lembrar que Helena é a única filha de Neymar que não está nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo 2026. O atleta está acompanhado de Davi, seu filho mais velho, e das caçulas Mavie e Mel, ambas fruto da relação com Bruna Biancardi.

Internautas chegaram até a comentar sobre a ausência de Helena, que também não esteve presente com os irmãos na revelação do sexo do novo bebê que Biancardi está esperando.

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Um post compartilhado por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

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Tags

copa do mundo Copa do Mundo 2026 neymar

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