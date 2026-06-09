Musa da Copa 2026: esposas e namoradas de jogadores disputam título

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Faltando menos de dois dias para o início da Copa do Mundo 2026, os internautas estão em busca de eleger a ‘Musa da Copa’. Apesar de ser um título extraoficial, criado apenas na mídia, ele garante o prestígio para a eleita da vez, que será lembrada pelos próximos 4 anos.

A disputa de 2026 está entre as WAGs, acrônimo em inglês para “Wives and Girlfriends” (esposas e namoradas de jogadores de futebol). Conhecidas pelo público por acompanhar os atletas durante os jogos decisivos, elas pretendem exibir sua beleza e looks customizados com as camisas das seleções.

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Dentre as WAGs mais famosas deste ano estão a influenciadora Georgina Rodríguez (esposa de Cristiano Ronaldo), Antonela Roccuzzo (esposa de Lionel Messi) e a atriz espanhola Ester Expósito (namorada de Kylian Mbappé).

Confira a lista das concorrentes de 2026:

Brasil

Karoline Lima (Léo Pereira)

Namorada do jogador do Flamengo Léo Pereira, Karoline Lima trabalha como influenciadora digital e comentarista na Rede Ronaldo. Ela é mãe de Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador Éder Militão.

Gabriely Miranda (Endrick)

Esposa de Endrick, Gabriely tem 21 anos e trabalhava como modelo antes de se mudar para a Espanha, onde vive com o atleta. Ela está a espera de seu primeiro filho.

Espanha

Alejandra Dorta (Pedri González)

Alejandra Dorta é uma modelo e influenciadora digital espanhola. Ela ganhou notoriedade na mídia por seu relacionamento com Pedri, meio-campista do Barcelona.

Inés García (Lamine Yamal)

Namorada do jogador do Barcelona e da seleção espanhola, Lamine Yamal, de 18 anos, Inés García é uma influenciadora digital espanhola de 21 anos. Ela trabalha criando conteúdos diversos para redes sociais.

França

Ester Expósito (Kylian Mbappé)

Apesar de ter ganhado notoriedade no mundo do futebol recentemente, após ser flagrada com o francês Kylian Mbappé, Ester já é uma velha conhecida da mídia espanhola. A atriz já atuou em grandes produções da Netflix, como a série juvenil Elite.

Rima Edbouche (Ousmane Dembélé)

Discreta, Rima Edbouche não costuma aparecer em público ao lado do marido, o atleta Ousmane Dembélé. Mãe de uma garotinha, ela compartilha sua vida repleta de luxo nas redes sociais, onde não mostra o rosto, e divulga sua marca de moda, Razalae.

Argentina

Antonela Roccuzzo (Lionel Messi)

Velha conhecida da mídia, a esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo acumula mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais. Ela trabalha como influenciadora digital, modelo e sócia de uma marca de roupas infantis chamada Enfans.

Martina Stoessel (Rodrigo De Paul)

Namorada do jogador de futebol argentino Rodrigo De Paul, Martina Stoessel, mais conhecida como Tini, é uma cantora, compositora, dançarina, modelo e atriz argentina. Ela ficou mundialmente famosa ao protagonizar a série de sucesso Violetta, do Disney Channel.

Portugal

Georgina Rodríguez (Cristiano Ronaldo)

Uma das WAGs mais famosas das últimas copas, Georgina Rodríguez é modelo, influenciadora digital, empresária e estrela de reality show. Ela está com Cristiano Ronaldo há cerca de 10 anos e é mãe de duas dos 5 filhos dele: Alana Martina e Bella Esmeralda.

Thalyta Silva (Nuno Mendes)

Brasileira, Thalyta Silva ficou conhecida na mídia ao assumir o relacionamento com o jogador português Nuno Mendes. A jovem trabalha como modelo e influenciadora digital na França, onde mora com o amado, que joga atualmente no Paris Saint Germain.

Alemanha

Aaliyah Mohamed (Florian Wirtz)

Aaliyah Mohamed é uma influenciadora digital e de moda com forte presença no TikTok. Ela ganhou destaque nas redes sociais pelo seu estilo e por apoiar o meia alemão Florian Wirtz, acompanhando o atleta em partidas e sendo frequentemente vista nos estádios.

Zoe Käppele (Lennart Karl)

Namorada de Lennart Karl, jovem talento e meia do Bayern de Munique, Zoe Käppele é modelo e influenciadora digital. Ela ganhou grande destaque nas redes sociais, especialmente no TikTok.

Noruega

Isabel Haugseng (Erling Haaland)

Isabel Haugseng é uma ex-jogadora de futebol norueguesa. Ela jogou junto ao namorado, o atacante Erling Haaland, nas categorias de base do clube Bryne FK, na Noruega.

Helene Spilling (Martin Ødegaard)

Esposa do capitão do Arsenal, Martin Ødegaard, Helene Spilling é uma dançarina profissional norueguesa e fundadora de seu próprio estúdio de dança. Ela ficou conhecida por sua participação e vitória em 2021 no Skal vi Danse, a versão norueguesa do Dança com as Estrelas.

Coreia do Sul

Park Sang-Hyo (Kang-in Lee)

Park Sang-Hyo e Kang-in Lee juntos - Foto: Reprodução | X

Park Sang-Hyo, namorada do jogador de futebol Kang-in Lee (PSG), é estudante na França e faz parte de uma das famílias mais ricas da Coreia do Sul. Ela é herdeira do conglomerado Doosan.

Park So-yeon (Cho Yu-min)

Park So-yeon é uma estrela do K-Pop So Yeon. Conhecida por participar do girlgroup T-ARA e hoje em carreira solo, a cantora coreana viveu um romance discreto com o atleta e se casou oficialmente em 2022.

Marrocos

Chaimaa El Moussaid (Neil El Aynaoui)

Chaimaa El Moussaid é uma influenciadora digital e figura pública marroquina que ganhou grande notoriedade na mídia por seu relacionamento com o meio-campista do AS Roma e da seleção do Marrocos, Neil El Aynaoui.

Imane Khb (Yassine Bounou)

Esposa do goleiro marroquino Yassine Bounou, popularmente conhecido como Bono, Imane Khb é bem popular nas redes sociais. A influenciadora costuma compartilhar seu dia a dia com a família, principalmente o filho, Isaac.

Uruguai

Georgia May Heath (Manuel Ugarte)

Namorada do meio-campista uruguaio Manuel Ugarte, jogador do Manchester United, Georgia May Heath é uma influenciadora digital britânica focada nos segmentos de moda e beleza.

Camila Bastiani (Giorgian de Arrascaeta)

Mãe do pequeno Milano, Camila Bastiani é modelo, influenciadora digital e empresária. Ela é dona de uma confeitaria ao lado do jogador uruguaio Giorgian de Arrascaeta, com quem está há mais de 10 anos.