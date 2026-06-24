O que falta para o Brasil ser Hexa? Soteropolitanos respondem

Há 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo, igualando o maior jejum da sua história, vivido entre 1970 e 1994, a Seleção Brasileira chega para o Mundial de 2026 com o objetivo de conquistar o tão sonhado Hexacampeonato.

Diante disso, alguns dos torcedores soteropolitanos presentes no Pelourinho para acompanhar a partida do Brasil contra a Escócia, válida pela terceira rodada do Grupo C, opinaram sobre qual é o caminho que a Seleção precisa seguir para conquistar o título.

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Lorena Anjos, celebrante de casamento de 43 anos, afirmou que o Brasil “precisa melhorar os jogadores”. Ela ainda afirmou que Endrick deveria “estar em campo” no duelo contra a Escócia.

Lorena Anjos com o filho - Foto: Iarla Queiroz | Ag. A TARDE

Quem também pediu mudanças no time, incluindo mais minutos para o atacante de 19 anos, foi o técnico de segurança eletrônica Thaciano Souza, de 40 anos.

“[O Brasil precisa] fazer algumas mudanças, principalmente no ataque, porque o ataque que a gente tem hoje não mete medo em ninguém. Então tem que mudar e colocar os jogadores que tem no banco para poder ser Hexa, principalmente Endrick”, disse ele.

Enquanto isso, o artesão Alexandre Duarte, de 48 anos, foi por outra linha. Segundo ele, os jogadores precisam de “amor à camisa”. “Precisamos de jogadores que realmente jogam com amor, com garra, como os jogadores do penta e do tetra jogaram. Eu acho que está faltando isso, muito amor à camisa”, declarou ele.