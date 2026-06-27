Quem é o técnico mais estiloso da Copa? Ancelotti fica fora do top 10

Depois de eleger o hino do Brasil como o mais bonito entre as seleções da Copa do Mundo de 2026, o jornal The Athletic, do grupo The New York Times, voltou a avaliar os participantes do torneio. Desta vez, o foco não foi o desempenho dentro de campo, mas o estilo dos treinadores à beira do gramado.

A publicação analisou 49 comandantes levando em consideração critérios como vestimenta, calçados e presença visual durante as partidas. (Veja a lista ao final da matéria)

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O argentino Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai, foi apontado como o treinador mais elegante da competição. Já Carlo Ancelotti, que dirige a Seleção Brasileira, terminou apenas na 13ª colocação.

Ancelotti recebe elogios apesar de ficar fora do top 10

Mesmo distante das primeiras posições, o treinador italiano foi elogiado pelo jornal. Segundo a análise, Ancelotti transmite autoridade com um estilo discreto, baseado em peças bem ajustadas e visual clássico.

O texto ainda destaca que o técnico deixou para trás a fase em que utilizava agasalhos durante sua passagem pelo Everton e afirma que seus atuais trajes reforçam sua imagem de liderança. Os sapatos escolhidos pelo treinador também foram citados como um dos pontos positivos da avaliação.

Paraguai lidera lista dos treinadores mais elegantes

Na liderança do ranking aparece Gustavo Alfaro, descrito como "simplesmente glorioso". O segundo lugar ficou com Carlos Queiroz, treinador de Gana, enquanto Javier Aguirre, do México, completou o pódio.

Técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro - Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP

Didier Deschamps, da França, Luis de la Fuente, da Espanha, e Thomas Christiansen, do Panamá, também figuram entre os mais bem avaliados.

Quem ficou nas últimas posições

O ranking também destacou os treinadores com pior avaliação de estilo. Sebastián Beccacece, do Equador, apareceu na última colocação por causa das combinações de cores utilizadas durante os jogos.

Logo acima dele ficaram Rudi Garcia, da Bélgica, criticado por usar terno e gravata em um dia de calor intenso, e Julian Nagelsmann, da Alemanha, apontado pelo jornal como um técnico que costuma assumir riscos na moda, mas que exagerou durante a competição.

Veja a lista dos técnicos mais estilosos da Copa: