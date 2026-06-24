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COPA DO MUNDO

Samir Xaud se reconcilia com esposa após crise durante Copa do Mundo

Informações apontaram que o presidente da CBF estava vivendo um caso

Gustavo Nascimento
Por
Samir Xaud ao lado da esposa Natália Xaud
Samir Xaud ao lado da esposa Natália Xaud - Foto: Reprodução | Redes sociais

O presidente da CBF, Samir Xaud, teria se reconciliado com sua esposa após o vazamento de informações que apontavam para um suposto caso por parte do mandatário da entidade. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, o casal decidiu dar uma nova chance ao relacionamento e já tem uma viagem marcada para celebrar o momento.

A reportagem diz que Samir e a esposa vão embarcar para Ibiza no dia 23 de julho, após a Copa do Mundo de 2026, onde pretendem aproveitar dias de descanso longe da repercussão do caso.

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Entenda a polêmica

Uma reportagem do portal LeoDias revelou fortes indícios de que Samir Xaud estaria com uma suposta amante, a ponto de levar ela para os Estados Unidos durante a Copa do Mundo. As informações apontaram que despesas relacionadas a hospedagens e passagens teriam sido custeadas pela Confederação Brasileira de Futebol.

O presidente da CBF nega irregularidades e sustenta que eventuais gastos pessoais foram pagos com recursos próprios.

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Tags

cbf copa do mundo Notícias Reconciliação Samir Xaud

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