COPA DO MUNDO
Samir Xaud se reconcilia com esposa após crise durante Copa do Mundo
Informações apontaram que o presidente da CBF estava vivendo um caso
O presidente da CBF, Samir Xaud, teria se reconciliado com sua esposa após o vazamento de informações que apontavam para um suposto caso por parte do mandatário da entidade. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, o casal decidiu dar uma nova chance ao relacionamento e já tem uma viagem marcada para celebrar o momento.
A reportagem diz que Samir e a esposa vão embarcar para Ibiza no dia 23 de julho, após a Copa do Mundo de 2026, onde pretendem aproveitar dias de descanso longe da repercussão do caso.
Entenda a polêmica
Uma reportagem do portal LeoDias revelou fortes indícios de que Samir Xaud estaria com uma suposta amante, a ponto de levar ela para os Estados Unidos durante a Copa do Mundo. As informações apontaram que despesas relacionadas a hospedagens e passagens teriam sido custeadas pela Confederação Brasileira de Futebol.
O presidente da CBF nega irregularidades e sustenta que eventuais gastos pessoais foram pagos com recursos próprios.