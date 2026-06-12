VAR errou ao revisar cartão amarelo em EUA x Paraguai? Entenda a regra

Uma situação incomum marcou a partida entre Estados Unidos e Paraguai pela Copa do Mundo nesta sexta-feira, 12. O árbitro holandês Danny Makkelie alterou uma decisão disciplinar após revisão do VAR e acabou transferindo um cartão amarelo de um jogador para outro.

O lance aconteceu quando o juiz assinalou falta de Tim Ream sobre Jorge Almirón. Na interpretação inicial, o defensor norte-americano foi advertido com o amarelo pela infração.

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Pouco depois, a equipe de vídeo entrou em ação e chamou Makkelie para uma revisão relacionada a um possível erro de identificação. Esse protocolo costuma ser aplicado quando a arbitragem pune o atleta errado em uma determinada jogada.

Ao analisar as imagens, porém, o árbitro concluiu que não houve falta de Ream. A revisão mostrou que Almirón simulou o contato ao cair no gramado. Diante da nova interpretação, o cartão amarelo anteriormente aplicado ao capitão dos Estados Unidos foi anulado.

Na sequência, o juiz advertiu o próprio jogador paraguaio por simulação, modificando completamente a decisão tomada em campo no primeiro momento.

Dentro do regulamento

A situação chamou atenção porque a revisão ocorreu após o reinício da partida, algo que não costuma acontecer. A cobrança de falta gerada pela infração do norte-americano sobre o paraguaio já havia sido feita antes do VAR entra em ação, em lance que terminou em marcação, ainda dentro de campo, de impedimento do ataque da seleção sul-americana.

Apesar da repercussão, o procedimento está previsto no protocolo da arbitragem em casos específicos relacionados à identificação incorreta de jogadores e à correção de decisões disciplinares.