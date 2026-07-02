COPA DO MUNDO
VÍDEO: isqueiro é achado em bagagem de Messi e craque reage com humor
Craque argentino caiu na gargalhada após um isqueiro ser apresentado por um segurança
O atacante Lionel Messi e a delegação da Seleção Argentina protagonizaram um momento descontraído durante os procedimentos alfandegários de rotina nesta quinta-feira, 2.
Ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Miami, o camisa 10 e seus companheiros de equipe riram ao passar pela inspeção do detector de metais da segurança aeroportuária.
O motivo da descontração foi o recolhimento temporário de um isqueiro de grandes proporções pelos agentes locais. Segundo informações do jornal argentino Diário La Capital, o objeto pertence ao zagueiro Cristian Romero.
Veja o vídeo:
Sacan de la valija de Cuti Romero un ENCENDEDOR A CHISPA y Messi no puede aguantar la risa.— Iván (@ivanalvarenga1) July 2, 2026
Es para los palos santos doña 😅 pic.twitter.com/DNmL7Zdzno
Ainda conforme o veículo de imprensa, o defensor costuma utilizar o isqueiro para realizar uma espécie de ritual de limpeza de energia com incensos e palo santo, uma espécie de madeira aromática.
A prática foi adotada pelo atleta na Copa do Mundo do Catar, em 2022.
Argentina na Copa do Mundo
A Seleção Argentina desembarcou em Miami, cidade que vai receber o a partida desta sexta-feira, 3, contra Cabo Verde, no Hard Rock Stadium, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.