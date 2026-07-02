VÍDEO: isqueiro é achado em bagagem de Messi e craque reage com humor

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O atacante Lionel Messi e a delegação da Seleção Argentina protagonizaram um momento descontraído durante os procedimentos alfandegários de rotina nesta quinta-feira, 2.

Ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Miami, o camisa 10 e seus companheiros de equipe riram ao passar pela inspeção do detector de metais da segurança aeroportuária.

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O motivo da descontração foi o recolhimento temporário de um isqueiro de grandes proporções pelos agentes locais. Segundo informações do jornal argentino Diário La Capital, o objeto pertence ao zagueiro Cristian Romero.

Veja o vídeo:

Sacan de la valija de Cuti Romero un ENCENDEDOR A CHISPA y Messi no puede aguantar la risa.



Es para los palos santos doña 😅 pic.twitter.com/DNmL7Zdzno — Iván (@ivanalvarenga1) July 2, 2026

Ainda conforme o veículo de imprensa, o defensor costuma utilizar o isqueiro para realizar uma espécie de ritual de limpeza de energia com incensos e palo santo, uma espécie de madeira aromática.

A prática foi adotada pelo atleta na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Argentina na Copa do Mundo

A Seleção Argentina desembarcou em Miami, cidade que vai receber o a partida desta sexta-feira, 3, contra Cabo Verde, no Hard Rock Stadium, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.