Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

VÍDEO: isqueiro é achado em bagagem de Messi e craque reage com humor

Craque argentino caiu na gargalhada após um isqueiro ser apresentado por um segurança

Gustavo Zambianco
Por
Messi durante inspeção
Messi durante inspeção - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante Lionel Messi e a delegação da Seleção Argentina protagonizaram um momento descontraído durante os procedimentos alfandegários de rotina nesta quinta-feira, 2.

Ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Miami, o camisa 10 e seus companheiros de equipe riram ao passar pela inspeção do detector de metais da segurança aeroportuária.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O motivo da descontração foi o recolhimento temporário de um isqueiro de grandes proporções pelos agentes locais. Segundo informações do jornal argentino Diário La Capital, o objeto pertence ao zagueiro Cristian Romero.

Veja o vídeo:

Ainda conforme o veículo de imprensa, o defensor costuma utilizar o isqueiro para realizar uma espécie de ritual de limpeza de energia com incensos e palo santo, uma espécie de madeira aromática.

A prática foi adotada pelo atleta na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Argentina na Copa do Mundo

A Seleção Argentina desembarcou em Miami, cidade que vai receber o a partida desta sexta-feira, 3, contra Cabo Verde, no Hard Rock Stadium, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Lionel Messi

Relacionadas

Mais lidas