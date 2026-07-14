Wilton Pereira Sampaio fica perto de apitar final da Copa do Mundo

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio está cada vez mais próximo de alcançar um feito histórico na arbitragem nacional. Após a definição do norte-americano Ismail Elfath para comandar a semifinal entre Argentina e Inglaterra, o juiz goiano passou a figurar entre os principais candidatos para apitar a final da Copa do Mundo de 2026.

Neste momento, Wilton disputa a preferência da Fifa com outros dois nomes de peso: o polonês Szymon Marciniak e o esloveno Slavko Vincic. A definição do responsável pela decisão do Mundial está prevista para sexta-feira, 17, dois dias antes da grande final, marcada para domingo, em Nova Jersey.

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Caso seja o escolhido, Wilton Pereira Sampaio entrará para um seleto grupo da arbitragem brasileira. Ele será apenas o terceiro árbitro do país a comandar uma final de Copa do Mundo.



Os dois únicos brasileiros que alcançaram esse feito foram Arnaldo Cezar Coelho, responsável pela final entre Itália e Alemanha, na Copa da Espanha, em 1982, e Romualdo Arppi Filho, que apitou a decisão entre Argentina e Alemanha, disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México, em 1986.





Argentina pode influenciar escolha da Fifa



Apesar de estar entre os favoritos, Wilton ainda depende do desfecho da semifinal entre Argentina e Inglaterra. Caso os argentinos avancem à decisão, a tendência é que a Fifa descarte um árbitro sul-americano para comandar a final em razão da rivalidade regional entre Brasil e Argentina.



Nesse cenário, as chances do brasileiro diminuem, enquanto um árbitro europeu ganharia força para assumir a partida decisiva.



Por outro lado, se a Inglaterra eliminar a Argentina, Wilton Pereira Sampaio seguirá como um dos principais candidatos ao apito da final do Mundial.



Caso a seleção argentina confirme a classificação, a expectativa é que o brasileiro seja escalado para a disputa do terceiro lugar, marcada para sábado, em Miami.





Wilton é o único árbitro brasileiro que segue na Copa



Além de Wilton Pereira Sampaio, apenas os assistentes Bruno Boschilia e Bruno Pires permanecem nos Estados Unidos representando a arbitragem brasileira.



Os árbitros Raphael Claus e Ramon Abatti Abel já encerraram suas participações no torneio e retornaram ao Brasil, ficando fora das duas últimas partidas da competição.



Além dos três principais cotados para a final, a Fifa manteve outros oito árbitros nos Estados Unidos como opções para os jogos restantes do Mundial, enquanto Ismail Elfath, escalado para a semifinal entre Argentina e Inglaterra, não voltará a atuar na competição.





Árbitros que seguem na Copa do Mundo