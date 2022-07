Bahia registra 1.489 casos e 5 mortes por Covid-19 nas últimas 24h

A Bahia registrou 1.489 casos e 5 óbitos causados pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do estado neste sábado, 30. Desde o início da pandemia, o estado registrou 1.660.378 casos. Destes, 1.623.884 já são considerados recuperados, 6.140 encontram-se ativos e 30.354 tiveram óbito confirmado.

O boletim deste sábado ainda contabiliza 1.955.983 casos descartados e 357.760 em investigação. Até o momento o estado contabiliza 11.643.151 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.755.981 com a segunda dose ou dose única, 6.769.596 com a dose de reforço e 1.418.122 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.006.743 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 613.143 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 7.980 tomaram a primeira dose.