Cientistas sugerem volta do uso de máscaras por conta de nova variante

Após o aparecimento de uma variante da Omicron, que causa a Covid-19, os cientistas voltaram a orientar o uso de máscaras. Além da subvariante da Omicron, a Eris é alvo de preocupação por conta do seu alto grau de mutação e disseminação.

A nova subvariante ainda não foi formalmente nomeada, mas é chamada de 'BA.6', e está levando alguns a temer um quadro preocupante do novo-coronavírus possa surgir nas próximas semanas. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com o site Mirror, a nova subcepa só foi encontrada, até agora, na Dinamarca e em Israel, mas também possui um nível espantoso e alarmante de mutação, segundo cientistas. Trisha Greenhalgh, especialista em saúde primária da Universidade de Oxford, escreveu nas redes sociais: "Meus vários grupos de WhatsApp de ciência estão fervilhando. Clipes e diagramas de linhagem genética voando para frente e para trás. Eu entendo pouco do detalhe, mas parece que é mais uma vez hora de usar máscaras".

A professora Christina Pagel, matemática da University College London, que é membro efetivo do grupo Independent SAGE, disse na plataforma de mídia social que era "muito cedo" para avaliar, mas admitiu que a variante tem "muitas novas mutações que a tornam diferente das cepas anteriores do Omicron".