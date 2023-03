Dia D da bivalente contra Covid imuniza mais de 2,5 mil em três horas

Em campanha para reforçar a vacinação bivalente contra Covid-19, Salvador vacinou mais de 2,5 mil pessoas nas primeiras três horas da estratégia. Com o objetivo de intensificar a oferta da vacina, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está oferecendo 28 pontos de imunização. O serviço funciona até às 16h.

A mobilização é uma oportunidade para aqueles que não conseguem buscar os postos para se vacinar de segunda a sexta-feira. A vice-prefeita e titular da pasta, Ana Paula Matos, comemorou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em Salvador.

“É uma alegria oferecer essa ampliação hoje na oferta da bivalente, que protege contra a cepa original, ômicron e suas subvariantes. A estratégia estabelecida foi buscar a integração com a rotina das famílias, por isso, temos pontos em shoppings, supermercados, em unidades comerciais de grande circulação para criar uma acessibilidade da dose para aqueles que vão às compras, passeio ou cuidar da família naquele estabelecimento”, afirma.

A secretária reforça ainda a parceria com os profissionais da saúde envolvidos nessa mobilização. “O que tem de mais importante e belo hoje é o apoio que encontramos nos nossos profissionais de saúde. Ontem tivemos um dia de paralisação da enfermagem e não houve a oferta da vacina plena na capital baiana. Mas, hoje, estão todos aqui com muita força e amor para imunizar os soteropolitanos. Ou seja, eles lutaram pela sua categoria sem deixar de fazer o mais importante: servir as pessoas. Agradeço à equipe de saúde e mais uma vez reforço às pessoas a necessidade de se vacinarem, pois estamos ganhando a guerra contra o coronavírus”.

Público-alvo

A estratégia contempla os idosos com 60 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas com idade igual ou superior a 12 anos que tomaram a 4ª dose até 11/11/2022. As pessoas imunocomprometidas que não iniciaram ou que não completaram o seu esquema primário (básico) com as três doses da vacina covid-19 monovalente, estão aptas para receber uma dose do imunizante bivalente após a segunda dose da vacina monovalente.

A vacina bivalente poderá ser utilizada para completar o esquema primário após o intervalo mínimo de oito semanas da segunda dose monovalente. E a dose de reforço poderá ser realizada também com a bivalente com o intervalo mínimo de quatro meses da última dose bivalente.

A imunização deste público será realizada mediante confirmação do critério mínimo de indicação, que é ter tomado pelo menos duas doses das vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca/Fiocruz, Pfizer ou Janssen), e do intervalo de quatro meses da última dose recebida, podendo ser as duas doses do esquema primário ou qualquer dose de reforço. Além disso, será necessário apresentar um documento de identificação com foto, Cartão SUS e confirmação do nome na lista no site da SMS.

PONTOS DE VACINAÇÃO:

Pontos fixos: UBS Clementino Fraga, USF Curralinho, USF Fernando Filgueiras - Cabula VI, USF Cajazeiras X, USF Cajazeiras V, UBS Ramiro de Azevedo, USF Terreiro De Jesus, UBS Ministro Alkimin, USF San Martim III, USF Nova Brasília, USF Pirajá, USF Alto do Peru e UBS Periperi.

Pontos volantes: Shopping da Bahia (9h às 16h), Shopping Barra (9h às 16h), Shopping Vila Verde (9h às 16h), Shopping Bela Vista (9h às 16h), Shopping Ponto Alto (9h às 16h), Atacadão Atakarejo - Vasco da Gama (8h às 16h), Super Bompreço - Armação (8h às 16h), Cesta do povo - Sete Portas (8h às 16h), Fazendão Material de Construção (9h às 15h) Rótula da Feirinha de Cajazeiras X, Fundação Bom Samaritano – Igreja Bonfim (8h às 16h), Home Center Ferreira Costa (8h às 16h), Prefeitura-bairro Itapuã – Vacimóvel (8h às 16h), Bompreço Iapi (8h às 16h).

Drive-thrus: UBS Clementino Fraga - 5º Centro e Atacadão Atakarejo – Fazenda Coutos (8hs às 16h)