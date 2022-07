País completa 20 dias com média móvel acima de 50 mil de casos

O país completa 20 dias consecutivos com média móvel de casos de Covid-19 superior a 50 mil por dia, aponta levantamento da Folha de São Paulo. Nesta quarta-feira, 13, 55.784 a média ficou em infecções por dia.

As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 72.224 novos casos de covid-19 em 24 horas em todo o país e confirmaram 48 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta quarta-feira. Segundo a pasta, Mato Grosso do Sul não enviou os dados do dia. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia soma 33.076.779.

A média móvel de mortes agora é de 246 por dia. O total de mortes alcançou 674.482 desde o início da pandemia. Ainda há 3.206 mortes em investigação.

Vacinação

De acordo com o painel do vacinômetro do Ministério da Saúde, 455.566.004 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país desde o início da campanha de imunização. Destas, 177,6 milhões foram como primeira dose, 158,2 milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única. A dose de reforço já foi aplicada em 97,5 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em 12,8 milhões. O painel registra ainda 4,4 milhões de doses como "adicionais".