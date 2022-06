Posto do Campo da Pólvora registra tumulto e fila devido a vacinação

A segunda-feira, 27, pós São João, foi de fila e tumulto no posto de saúde do Campo da Pólvora, em Salvador. Muita gente buscou as vacinas contra a Covid-19 na unidade de saúde, o que provocou uma fila intensa.

Pessoas que estavam na fila, pela tarde, disseram à reportagem de A TARDE que as doses acabaram antes do previsto. Segundo a população, também faltavam vacinadores e profissionais da saúde no local.

“Cheguei aqui às 14h30 para tomar a quarta dose da vacina. Estou saindo às 16h47 sem tomar a vacina. Vou tentar amanhã”, lamentou a aposentada Lucília Souza.

Ainda de acordo com os populares, o principal problema é que os funcionários não informaram que as doses haviam acabado, o que gerou indignação nas pessoas que estavam na fila. Um dos presentes disse que se ofereceu para avisar sobre o término das doses, já que supostamente não haviam mais funcionários.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) negou que a vacinação tenha terminado antes da hora ou que faltavam funcionários para o atendimento. Ainda de acordo com o órgão, a unidade do Campo da Pólvora conta com três salas de vacina e mais de 10 vacinadores.

A SMS informou ainda que a vacinação estava prevista para encerrar até às 16h, mas que por conta do volume de pessoas que buscaram o serviço, o posto seguiu atendendo quem estava na fila.

Confira vídeos do local: