Santa Casa de Valença reabre 10 leitos de UTI após aumento da Covid

O Governo da Bahia solicitou à Santa Casa de Valença a reabertura do setor Covid-19, com 10 leitos de UTI e mais 10 leitos clínicos nesta quarta-feira, 13. A estratégia visa atender a região do Baixo Sul após os registros de alta dos casos da doença registrados pela Secretaria de Saúde (Sesab).

Os primeiros leitos de UTI Covid-19 foram abertos pela unidade em 2020. Em 2021, houve a ampliação para 20 leitos de UTI e mais 20 leitos clínicos. Com diminuição dos casos da doença a partir do 2° semestre de 2021, foram mantidos 10 de UTI e mais 10 clínicos. Por isso, foi possível estruturar a primeira UTI Geral Adulto tipo II da unidade de saúde.

“A decisão de reabertura atende ao pedido do Estado da Bahia e possibilita que haja fluidez para resolver as necessidades de saúde da nossa região. Tão logo o cenário de alta da COVID-19 se normalize, voltaremos à nossa UTI Adulto geral”, diz o provedor Marcelo Cabral.

O equipamento de saúde vai atender a municípios por meio da Central de Regulação do Estado e pode atender pacientes de diversos municípios da região.