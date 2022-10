Vacinação contra covid-19 está suspensa em Salvador no final de semana

A Secretaria Municipal da Saúde informou, nesta sexta-feira, 28, que a vacinação contra a Covid-19 está suspensa em Salvador neste final de semana, dos dias 29 e 30 de outubro.

O esquema com locais de vacinação, público alvo e horários serão divulgados no domingo, 30. Até o momento, a Bahia contabiliza 11.701.330 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.845.451 com a segunda dose ou dose única, 7.429.344 com a dose de reforço e 2.432.686 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.062.282 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 715.918 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 e 4 anos, 58.265 tomaram a primeira dose e 18.079 já tomaram a segunda dose.