10 anos de 'Bilu Bilu': conheça história não contada do hit de Pablo

Pablo é considerado rei do arrocha - Foto: Reprodução | Instagram | @pablo_oficial

Se você acredita que a música 'Bilu Bilu' era composição de Pablo, está enganado. Na verdade, a canção, que comemora uma década neste ano na voz do Rei do Arrocha, é de autoria do cantor Tatau, ex-Araketu.

Diante da marca histórica, o compositor resolveu contar a verdadeira história por trás da letra da música. De acordo com Tatau, 'Bilu Bilu' nasceu da história afetiva dele com a sua avó, Dona Bernada. Ele afirmou que na música colocou algumas memórias de infância e brincadeiras com ela, como quando mexia em sua bochecha e nariz, fazendo 'bilu bilu'.

Mais tarde, o ex-Araketu apresentou o refrão para Pablo, que gostou da ideia. Juntos, eles decidiram desenvolver a canção com um tema de reconciliação, em parceria com Eva Cavalcante, abordando uma briga entre um casal.

Diante do marco de uma década de sucesso da música, Tatau teve a iniciativa de relançar a canção como parte do projeto '#Sóasminhas', disponível em todas as plataformas de streaming.

"Estou muito feliz em ver que 'Bilu Bilu' continua a ser apreciada e compartilhada por tantos. Este relançamento é um presente para todos que têm acompanhado minha trajetória", declarou o cantor em suas redes sociais.

