100% gratuito! Equipamentos culturais celebram aniversário de Salvador - Foto: Divulgação

Em celebração ao aniversário de Salvador, os equipamentos culturais da Prefeitura terão entrada gratuita neste sábado, 29, dia em que a cidade completa 476 anos. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) busca incentivar os cidadãos soteropolitanos, moradores e visitantes a conhecerem e experienciarem a cultura e a arte disponíveis na Cidade da Música da Bahia (CMB), nos Espaços Carybé e Pierre Verger, no Memorial 2 de Julho, na Galeria Mercado e nas Casas do Carnaval (CCB), do Rio Vermelho (CRV) e das Histórias de Salvador (CHS).

Funcionamento:

Cidade da Música da Bahia (Praça Maria Felipa, nº 19, Comércio) | 9h às 16h (última entrada às 15h)

Casa do Carnaval da Bahia (Praça Ramos de Queirós, s/n, Pelourinho) | 9h às 16h (última entrada às 15h)

Casa do Rio Vermelho (R. Alagoinhas, 33 - Rio Vermelho) | 9h às 17h (última entrada às 16h)

Memorial 2 de Julho (Largo da Lapinha - Liberdade) | 9h às 17h (última entrada às 16h)

Espaço Carybé de Artes (Forte de São Diogo, s/n - Porto da Barra) | 9h às 17h (última entrada às 16h)

Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana (Forte de Santa Maria - Porto da Barra) | 9h às 17h (última entrada às 16h)

Casa das Histórias de Salvador(R. da Bélgica, 2 - Comércio) | 9h às 17h (última entrada às 16h) | Ingressos no Sympla.

Galeria Mercado (Praça Maria Felipa, Comércio) | 9h às