20ª edição do Enecult acontece nesta semana na UFBA; veja programação

o 20º Enecult promove, ao longo de sua programação, outras sete atividades entre os Grupos de Trabalho Cultura Viva, Patrimônios Culturais e Memórias, Culturas e Identidades, Diversidade Cultural e Culturas e América Latina - Foto: Zeza Maria | Divulgação

A vigésima edição do Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult) promove sua cerimônia de abertura na próxima quarta-feira (21), a partir das 9h. Neste ano, o evento busca discutir temas sensíveis e importantes para o campo cultural na atualidade. A programação, em modalidade híbrida, reúne gestores, artistas e pesquisadores em debates, mesas de trabalho, lançamentos de livros e atividades culturais.

A celebração se abre com o espetáculo cênico “Rominho e Marieta”, que permeia entre as linguagens do teatro popular e de rua e da quadrilha junina, tradição cultural muito forte em todo o país. Juntamente com a intervenção artística, o público acompanha uma produção audiovisual que destaca o legado do evento durante essas duas décadas e que lhe posicionou como o maior evento brasileiro em estudos sobre a cultura.

Na sequência, às 10h, a mesa de abertura debate o tema “Cultura, Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável”. Sua proposta é discutir o papel central da cultura no desenvolvimento sustentável, frente aos impactos da crise climática e do racismo ambiental nos territórios de povos originários, comunidades tradicionais e periféricas, às violações aos direitos humanos e culturais. São expositores dessa mesa Mestre Aderbal Ashgun, da Rede Afroambiental, a defensora pública da Bahia, Aléssia Bertuleza Tuxá e a gestora pública do MinC Márcia Rollemberg. A mediação é realizada pela professora Lourivânia Soares (UFSB) e o debatedor é o professor José Roberto Severino (UFBA).

A programação, em modalidade híbrida, reúne gestores, artistas e pesquisadores em debates, mesas de trabalho, lançamentos de livros e atividades culturais | Foto: Zeza Maria | Divulgação

A programação segue na quinta-feira (22). A partir das 9h, ainda no Salão Nobre, a mesa “Guerras Culturais” tem a proposta de discutir os acirramentos políticos-ideológicos e os movimentos antidemocráticos no Brasil. Para isso, são convidados o professor João Cezar de Castro Rocha (UERJ), a professora Letícia Cesarino (UFSC) e o Secretário de Formação, Livro e Leitura do MinC, Fabiano Piúba. A mediação é realizada pela professora Ohana Boy (UFBA) e Alexandre Barbalho (UECE) é o debatedor da mesa.

Na sexta-feira (23), às 9h, a Faculdade de Comunicação da UFBA (Facom), recebe a mesa “Desafios para o novo Plano Nacional de Cultura”. O professor Guilherme Varella (UFBA), as gestoras Roberta Martins e Sofia Mettenheim (MinC), bem como a conselheira nacional de política cultural, Fernanda Morgani, buscam refletir sobre os desafios e as perspectivas para a formulação e implementação desse dispositivo. A mediação é da pesquisadora Sophia Rocha (UFBA).

Já a mesa “Democracias e Culturas na América Latina” é formada pelos professores Albino Rubim (UFBA), Carlos Yanes (Colômbia), Eduardo Nivón (México), Rubens Bayardo (Argentina) e Guillermo Valdizán (Peru), com mediação de Lia Calabre (FCRB). A composição acontece no sábado (24), às 9h, também na Facom. Sua proposta reflete o papel das culturas nas contraposições entre democracias e autoritarismo no território latino-americano.

o 20º Enecult promove, ao longo de sua programação, outras sete atividades entre os Grupos de Trabalho Cultura Viva, Patrimônios Culturais e Memórias, Culturas e Identidades, Diversidade Cultural e Culturas e América Latina | Foto: Zeza Maria | Divulgação

Além dessas mesas, o 20º Enecult promove, ao longo de sua programação, outras sete atividades entre os Grupos de Trabalho Cultura Viva, Patrimônios Culturais e Memórias, Culturas e Identidades, Diversidade Cultural e Culturas e América Latina.

Lançamentos de livros – Na sexta-feira (23), às 19h, acontece a confraternização dos 20 anos do Enecult na Casa Rosa Salvador, localizada no Rio Vermelho. Na ocasião, está previsto o lançamento de 15 livros ligados aos temas discutidos no evento e uma sessão de autógrafos com os autores: João Cezar de Castro Rocha, Adelaide Cristina Rocha de la Torre Chao, Viviane Cristina Pinto, Renata Pitombo, Bernardo Novais da Mata Machado, Albino Rubim, Guilherme Varella, Priscila Seixas da Costa, entre outras e outros. Para ritmar esse momento, o grupo Roda de Samba Mulheres de Itapuã apresenta seu repertório que se conecta às matrizes do samba da Bahia e busca evidenciar o protagonismo feminino no gênero. O DJ Luciano Matos (El Cabong) também é uma das atrações musicais confirmadas. Essa programação é aberta e gratuita, mas a entrada no espaço será priorizada aos inscritos no encontro.

O 20º ENECULT é realizado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), por meio do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (CULT), em parceria com o Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura) do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) e Faculdade de Comunicação (Facom), e pelo Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Formação, Livro e Leitura (Sefli). O evento conta este ano com o apoio do CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, através do Auxílio à Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através do Programa de Apoio a Eventos no País – PAEP.

o 20º Enecult promove, ao longo de sua programação, outras sete atividades entre os Grupos de Trabalho Cultura Viva, Patrimônios Culturais e Memórias, Culturas e Identidades, Diversidade Cultural e Culturas e América Latina | Foto: Zeza Maria | Divulgação

Sobre o Enecult - Em seus 20 anos, mais de 10 mil participantes já passaram pelo evento, mais de 4 mil trabalhos foram apresentados, além da presença de mais de 300 pesquisadores e pesquisadoras de referência mundial, a exemplo de Mia Couto (Moçambique), Antonio Lafuente (Espanha), Armand Mattelart (França), Armando Silva (Colômbia), Daniel Gonzalez (Argentina), Daniel Mato (Venezuela), Eduardo Nivón Bolán (México), George Yúdice (EUA), Gonzalo Carámbula (Uruguai), Manuel Garretón (Chile), José Miguel Wisnik (Brasil), Massimo Canevaci (Itália) Muniz Sodré (Brasil), Natália Ramos (Portugal), Nestor Gárcia Canclini (México/Argentina), Renato Ortiz (Brasil), Rocío Ortega (Paraguai), entre muitos outros. Importantes políticas públicas para o campo da cultura brasileira foram impulsionadas a partir de debates no CULT-UFBA e no Enecult, como os Pontos de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura e Planos Municipais de Cultura. Iniciativas como essas nasceram do compromisso com a geração de conhecimento, contando com pensadoras e pensadores da cultura no país, a exemplo de Lia Calabre, Isaura Botelho, Albino Rubim, José Márcio Barros, Leandro Colling, Renato Ortiz, Juca Ferreira, Gilberto Gil, Paulo Miguez, entre outros.