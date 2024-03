29º dia de fevereiro define o ano bissexto e carrega simbologias | A TARDE

Tradicionalmente, o mês de fevereiro vai até 28, mas a cada quatro anos o mês caçula ganha mais um dia, chegando há 29 dias, configurando um ano bissexto. Qual o motivo desse dia a mais, quais os impactos dele e o significado desses anos na numerologia?

O ano bissexto tem impacto em diversas áreas da sociedade: no calendário escolar, nos contratos com prazos específicos e até mesmo na idade das pessoas nascidas no dia extra, que costumam celebrar o aniversário em 28 de fevereiro ou 1º de março.

Correção

O ano bissexto possibilita corrigir o calendário para que ele combine com o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol – cerca de 365,2425 dias. Ou seja, um pouquinho mais do que os 365 que são contados normalmente.

“A cada quatro anos essas 6 horas acumuladas viram um dia. Logo é acrescentado o dia 29 de fevereiro”, explica Kleyber Cunha, diretor do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Simplificando um pouco mais, se um ano é divisível por quatro é bissexto, exemplo: 2024/4 resulta em um número inteiro, configurando o bissexto.

No entanto, esse ajuste acaba supercompensando a perda de horas, isso porque as horas a mais que consideramos acima é um valor arredondado, é um pouco menor do que isso. Kleyber explica que para corrigir a diferença há uma regra adicional. “Quando o ano é terminado em 00 por exemplo: 2100 e 2200, todos eles são divisíveis por quatro, mas não serão anos bissextos, por não serem divisíveis por 400”, conta. Essa pequena diferença acabaria por adicionar três dias extras a cada 400 anos.

Simbologia e impactos

Apesar de parecerem confusas, essas regras são importantes para que o nosso calendário esteja sincronizado com as estações do ano. O ano bissexto tem impacto em diversas áreas da sociedade, como nos contratos com prazos específicos e até mesmo na idade das pessoas nascidas nesse dia extra, que costumam celebrar o aniversário em 28 de fevereiro ou 1º de março nos anos não bissextos. Além de mexerem com a simbologia dos números.

A terapeuta integrativa, taróloga e numeróloga Aialla Castro explica que diferente do que algumas pessoas acreditam, o ano bissexto representa liderança e conexão com a espiritualidade. “Na numerologia cabalística a gente faz a soma dos números. Então o número 29, na soma dá 11 que é um número raro, é um número mestre” conta sobre a importância desse dia a mais de fevereiro.

Pessoas nascidas em 29 de fevereiro “são pessoas que têm energia de liderança, são pessoas que podem ser líderes no seu trabalho, na sua escola”. Além disso, os nascidos nesta data possuem uma predisposição para empatia e apoio aos outros, destacando-se por sua humanidade. Tendem a desenvolver essas qualidades ao longo da vida, evoluindo em seu campo místico e espiritual. O número 11, ligado a esta data, é considerado um número mestre (...), simbolizando sua conexão com o espiritual.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão