43ª Noite da Beleza Negra define Deusa do Ébano e exalta força do Ilê | A TARDE

A Noite da Beleza Negra, que é realizada pelo Bloco Ilê Aiyê, chegou a sua 43ª edição. Desta vez, o evento que exalta a grandeza e importância do povo preto define a Deusa do Ébano 2024 e também celebra os 50 anos do bloco afro. A decisão final sobre a mulher que levará o manto e o título tão disputado acontece na noite deste sábado, 13, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu.

Em uma coletiva de imprensa feita nesta sexta-feira, 12, a diretoria, membros do Ilê, candidatas à Deusa do Ébano e organizadores do evento falaram sobre a expectativa para a etapa final do concurso. Vale lembrar que a felizarda irá estrear no Carnaval de Salvador em grande estilo, no ano do cinquentenário do bloco.

Para além das aparências

Muito mais que um simples concurso de beleza, a escolha para a representante feminina do Ilê é uma missão. Além da aparência física, é necessário respeitar a ancestralidade e compreender a importância da mulher negra para a sociedade.

Por isso, para concorrer ao título de Deusa do Ébano é preciso cumprir alguns requisitos. As candidatas precisam ter entre 18 e 35 anos, conhecer a história do Ilê Aiyê desde o Carnaval até o trabalho social, ter consciência sobre o papel fundamental da população negra no mundo e, é claro, se destacar na performance da Dança Afro.

A jornalista e neta de Hilda Jitolu, fundadora do terreiro onde nasceu o Ilê Aiyê, Val Benvindo considera a Noite da Beleza Negra um instrumento para fortalecer uma visão positiva do povo negro.

“Mudou na verdade a autoestima das mulheres negras ao redor do país e inclusive no mundo, pois já tivemos em dois anos candidatas de fora”, opinou.

Diretoria e membros do Ilê Aiyê prepararam grande evento | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O evento se tornou um espetáculo

Há 43 anos, quando a Noite da Beleza Negra surgiu, o cenário era outro. Repleto de racismo, o mundo não enxergava a cultura afro com bons olhos e nem validava corpos pretos como bonitos ou admiráveis. O próprio surgimento do Bloco Ilê Aiyê é um símbolo de resistência.

O marco de meio século de existência do Ilê Aiyê se tornou uma grande vitória a ser celebrada, mas a diretoria do bloco afirma que ainda há muito o que avançar. Apesar dos percalços, o Ilê se consolidou e será celebrado tanto nesta festa, quanto no Carnaval.

Com Elísio Lopes Jr. assinando o roteiro e direção artística do evento, o concurso se tornou um grande espetáculo e vai contar a trajetória do bloco através da arte. Este ano Elísio passa o cargo para à nova geração e fechará o ciclo com chave de ouro, reunindo as Deusas do Ébano de outras edições e trazendo a participação de artistas como Taís Araújo, Carlinhos Brown e até o show da banda Baiana System.

“Eu acho que é uma noite que vale a pena assistir, porque não só a beleza negra está sendo contemplada e enfatizada, mas tudo o que é dito também é muito relevante”, declarou Elísio Lopes Jr. ao Portal MASSA!.