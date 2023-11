7º Fórum Negro de Arte e Cultura celebra cultura negro-brasileira | A TARDE

Acontece de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2023, a 7ª edição do Fórum Negro de Arte e Cultura (FNAC) no Teatro Experimental da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia.

Nesta edição, o evento com o tema "Sankofar: Artes, Memórias, Militâncias Negras e outras Poéticas", vai celebrar a cultura negro-brasileira e a luta contra o racismo. O FNAC 2023 reúne professores, pesquisadores, mestres e mestras da tradição, artistas, estudantes e membros da sociedade civil, todos engajados na luta antirracista dentro e fora das instituições acadêmicas.

O evento vai homenagear sete personalidades importantes do movimento negro nas artes e culturas, concedendo o Prêmio Sankofa FNAC

Dentro da programação, o evento contará, na abertura, com a participação do renomado professor colombiano Dr. Luis Ricón Alba, do Departamento de Artes e Políticas Públicas da New York University. A Conferência Final será apresentada pela Professora Dra. Ana Célia da Silva (UNEB), uma personalidade icônica da militância negra. Além disso, terão importantes pesquisadores, como o professor cubano Dr. Julio Moracen (UNESP), Profa. Dra. Vanda Machado (UFBA), professor congolês Dr. Bas’llele Malomalo (UNILAB), professor estadunidense Dr. Kenneth Dossar (Temple University/ Pennsylvania), Prof. Elinilson Soares (PRODAN/UFBA), e Prof. Egnaldo França (Encantarte, Itabuna-Ba).

O evento também incluirá uma série de atividades complementares, como as "Pedagogingas" - oficinas práticas inspiradas no conceito do Dr. Allan da Rosa; a "Aldeia de Saberes", que compartilhará pesquisas acadêmicas; Performance sobre o Clássico do Teatro Negro Brasileiro, “Sortilégio”, de Abdias Nascimento, Performado pelo Premiado artista baiano ngelo Flávio. Bate-papo e lançamento da nova edição da obra pela Editora Perspectiva e IPEAFRO com Elisa Larkin Nascimento (RJ), Jessé Oliveira (POA) e ngelo Flávio (BA).

No último dia, 02 de dezembro, acontece a 3ª edição do Ìyá’s - Festival de Artes de Mulheres Negras, apresentando performances artísticas e a "Kitanda de Negócios Pretos" - uma feira de afro-empreendedores coordenada pela Unegro Bahia. No dia Nacional do Samba, o Festival Ìyá’s e o FNAC festejam o encerramento do evento no Teatro UNEB/Campus I, com a Kizoomba Samba, um grande show com a participação de artistas e grupos de mulheres negras do samba.