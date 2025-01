A comédia da folia contada em ‘Chame Gente: Um Carnaval em Cada Esquina’

- Foto: Caio Lirio

Dizem que o ano em Salvador só começa depois do Carnaval. A verdade é que os baianos têm sempre um pouco de Carnaval dentro de si. Os amigos e atores Danilo Cairo e Leandro Santolli que o digam: carnavalescos apaixonados, viram na festa a oportunidade de trabalhar juntos em um espetáculo pela primeira vez. Assim nasceu a peça “Chame Gente – Um Carnaval em Cada Esquina”, que estreia neste domingo (12), no Teatro Módulo.

Combinando música e teatro, a montagem celebra os 40 anos da Axé Music e 75 anos do trio elétrico, a partir de fatos históricos e memórias dos dois atores na maior festa de rua do planeta. A ideia surgiu logo na primeira reunião que fizeram para discutir possíveis temas, sugerida pela diretora, Paula Lice.

“Eu já cheguei querendo muito que a peça contasse as histórias de Leo e Dan, que tivesse esse componente documental mesmo. Então fizemos muitas improvisações e levantamos muito material. O que entrou já é muita coisa, e deixou de fora material para muitos trabalhos ainda. Então, é tudo verdade e é tudo fantasia momesca”, conta a dramaturga.

Aí está a chave do espetáculo: a plateia descobrir o que é ficção e o que é real. Até porque o Carnaval baiano é sagrado e profano o suficiente para as histórias contadas no palco serem, ao mesmo tempo, absurdas e possíveis.

O processo de criação do texto teve contribuição dos três, em reuniões cheias de ideias. Grande parte veio da coleção de crônicas momescas que Leandro produz há alguns anos. Ele explica: “Eu comecei, de forma despretensiosa, a escrever crônicas sobre o carnaval. Cada dia de festa que eu ia, eu chegava em casa e escrevia uma crônica, e isso começou a reverberar entre os meus amigos, familiares, de modo que as pessoas me deram uma obrigação de escrever, inclusive as pessoas que não conhecem o carnaval de Salvador, que começaram a ver o carnaval sob a minha ótica”.

E não dá para falar de carnaval sem falar de música. Em todos os atos de Chame Gente, a música está presente, intrínseca às histórias interpretadas. É um grande passeio, que dá as devidas flores ao Axé Music, mas também passa por estilos como o ijexá e o pagodão.

A tarefa de reunir alguns dos maiores sucessos carnavalescos na trilha sonora do espetáculo ficou por conta do diretor musical Luciano Salvador Bahia. De acordo com ele, ao mesmo tempo em que o tema tem a característica de “grandiosidade”, traz também uma certa facilidade, devido à quantidade de matéria prima. “A cada ano, são inúmeras novas composições que chegam para animar a festa e que ficam na nossa memória por muitos carnavais. Além disso , eu contava com dois especialistas em repertório de carnaval que são os dois atores”, diz.

Coração da folia

Não poderia ser outro o tema da estreia dessa parceria. O Carnaval marca a vida de ambos desde muito cedo: era uma terça-feira de Carnaval, em pleno bloquinho, quando a mãe de Leandro sentiu os primeiros sinais de que estava prestes a dar à luz. Os pais de Danilo, por sua vez, têm há décadas o costume de pegar duas cadeiras de praia e montar seu próprio “camarote improvisado” no Farol da Barra.

“Eu nasci numa quarta-feira de cinzas, a minha relação direta com a festa é de que eu cresci nisso, vendo os trios e os artistas e gostando de me fantasiar, vivendo a experiência de brincar o carnaval. Não tenho como desassociar a minha arte, o que eu produzo, da influência do carnaval pra mim. E até hoje eu saio fantasiado todos os dias de carnaval com Danilo e outros amigos. Nós vivemos essa festa de forma incansável e inegociável”, afirma Leandro.

E põe inegociável nisso. As apresentações do espetáculo seguem até o dia 16 de fevereiro, antes do Carnaval, que em 2025 será em março. O intervalo será o suficiente para a dupla descansar e se preparar para a maratona momesca.

“Vamos sair todos os dias, como sempre! A gente espera um ano para viver uma semana”, diz Leandro. “Já estamos criando as fantasias do próximo carnaval e garantidos nos Filhos de Gandhy, saudando o tapete branco mais lindo da avenida, celebrando os 40 anos do axé music, os 75 anos do trio elétrico e colecionando novas histórias aleatórias de Carnaval”, completa Danilo.

Chame Gente – Um Carnaval em Cada Esquina / Estreia domingo (12), 18h / Em cartaz somente aos domingos, até 16 de fevereiro / Teatro Módulo (Pituba) / R$ 60 e R$ 30 / Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro / Classificação: 14 anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.