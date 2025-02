A Fulanas Cia de Circo percorre espaços culturais com o espetáculo ‘Clássicas’

- Foto: Gabrielle Guido | Divulgação

Em cartaz desde o último sábado, o espetáculo Clássicas, da Fulanas Cia de Circo, que compõe a programação da segunda edição do Curto Circuito das Artes, tem apresentações nos próximos dias 07, 08 e 16, em espaços culturais diversos na capital baiana.

O evento é organizado por órgãos municipais e federais e integra a agenda cultural de Salvador. A montagem da temporada segue uma linha de trabalho itinerante. As sessões serão gratuitas e contarão com acessibilidade em Libras.

A apresentação está programada para o Polo Subúrbio 360° no dia 07, às 15h, para o Polo Cajazeiras no dia 08, às 16h, e para o Centro Cultural Sesi Casa Branca no dia 16, também às 16h.

O formato da peça não utiliza números aéreos e mantém a realização de números de solo. A estrutura do cenário é simplificada para facilitar a montagem.

A montagem propõe uma releitura das entradas e reprises clássicas da palhaçaria, combinando números de circo e interação com o público.

O elenco é formado por Luana Tamaoki Serrat, Nana Porto e Nina Porto, que interpretam as palhaças Kerolzene, Striknina e Piu-Piu. Em cena, elas se revezam entre os arquétipos do palhaço: o Augusto (o mais engraçado, geralmente de nariz vermelho), o Branco (os clowns Cara Branca costumam representar o poder, a autoridade) e o Mestre de Cena.

A dramaturgia tem orientação da diretora Verônica Tamaoki e a direção cênica de João Lima. O espetáculo homenageia o circo e sua tradição, ao mesmo tempo em que busca trazer um olhar feminino para a palhaçaria. Nina Porto explica que a construção das cenas exigiu pesquisa detalhada sobre a história do circo no Brasil. “Escolhemos seis esquetes para montar o espetáculo, buscando sempre esse olhar feminino, porque somos um elenco feminino. Pesquisamos para que as cenas coubessem dentro dessa vertente da mulher em cena”, afirma.

Outro aspecto considerado na montagem foi a acessibilidade do espetáculo a diferentes espaços culturais. Como a circulação passa por locais com estruturas variadas, a companhia optou por um formato simplificado, sem números aéreos e com cenário compacto. “A gente vem com essa proposta de um espetáculo capaz de apresentar em qualquer tipo de arena. O desejo era ter um espetáculo que pudesse circular com facilidade por todos os locais”, destaca Nina.

A itinerância do espetáculo é um dos pontos centrais do projeto. O formato compacto permite que as apresentações aconteçam em diferentes bairros da cidade, ampliando o acesso ao público. O Curto Circuito das Artes, evento do qual Clássicas faz parte, tem como objetivo fortalecer a cena cultural de Salvador, promovendo espetáculos, exposições e residências artísticas.

Encontro entre mulheres

A acessibilidade também foi uma preocupação na montagem. Além da tradução em Libras, a companhia busca novas formas de ampliar o alcance das apresentações.

“A gente vem exercitando isso por um tempo, buscando Libras e, às vezes, audiodescrição. É muito satisfatório quando percebemos que conseguimos comunicar e o público reverbera isso para a gente”, comenta Nina Porto.

A experiência das atrizes no universo circense contribuiu para a construção do espetáculo. Luana Tamaoki Serrat destaca que seu envolvimento com o circo começou ainda na infância, o que influenciou sua trajetória profissional.

“Minha formação vem da forma mais tradicional dos circos, aprendendo um pouco de tudo. Cresci vendo muitos palhaços incríveis em cena e, depois de passar por outras funções no circo, reencontrei essa palhaça que estava dentro de mim”, diz.

A estreia do espetáculo marca ainda a primeira experiência de Nana Porto como palhaça. Ela substitui a atriz Carol Guedes, que integrou o elenco original da montagem.

Além das apresentações, a Fulanas Cia de Circo realizará a oficina ‘Experimentos Acrobáticos para Mulheres’ nos dias 6 e 7 de fevereiro, às 9h30, no Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360°. A atividade, gratuita e com 20 vagas disponíveis, abordará técnicas de acrobacia solo, em duplas e grupos. Segundo Luana Tamaoki Serrat, a iniciativa busca oferecer um espaço de experimentação corporal e fortalecimento coletivo. “A gente acredita na acrobacia como alfabetização do corpo. É um lugar de encontro entre mulheres, e quem tiver filho pode levar, porque a gente também brinca com essa experiência de mãe e filho fazendo acrobacia junto”, explica.

A circulação do espetáculo e a realização da oficina são parte de um esforço para descentralizar o acesso à cultura. Com apresentações gratuitas e em espaços variados, a proposta busca alcançar um público diverso e incentivar o contato com a arte circense.

As inscrições para a oficina podem ser realizadas pelo perfil do Instagram @fulanas_circo. A programação completa do Curto Circuito das Artes está disponível nos canais da Fundação Gregório de Mattos e demais realizadores do evento.

“Clássicas”, da Fulanas Cia de Circo / Sábado (07), domingo (08) e dia 16 (domingo) / Polos Boca de Brasa Subúrbio 360° (07, 15h), Cajazeiras (08, 16h) e Centro Cultural Sesi Casa Branca (16, 16h) / Gratuito

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.