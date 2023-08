Abertura da Flipelô 2023 é marcada por axé e musicalidade ancestral

Com a potência do axé em sincronia com os sons de uma orquestra ancestral, a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) estreou a 7ª edição no início da noite desta quarta-feira, 9. A abertura foi marcada pelo concerto da Orquestra Afrosinfônica, comandada pelo maestro Ubiratan Marques e acompanhada pela voz de Danilo Caymmi.

A apresentação foi um tributo à escritora e ialorixá, Mãe Stella de Oxóssi, que é a homenageada da edição 2023 da Flipelô. A orquestra abriu o concerto com um Xirê, palavra em Yorubá que significa um momento onde tocam e dançam para os orixás. Na companhia de Danilo, o repertório prosseguiu com canções de Tom Jobim, Dorival Caymmi e outros músicos brasileiros, fazendo ligação com as obras de Jorge Amado e com Mãe Stella.

Do mesmo terreiro de Candomblé de Mãe Stella, o cantor Danilo Caymmi destacou o momento significativo de participar de um concerto que homenageia a Ialorixá. Ele também enalteceu o trabalho da Orquestra Afrosinfônica, que mostrou formas de musicalidade que ele não conhecia.

O cantor Danilo Caymmi se apresentou junto com a Orquestra Afrosinfônica | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

“Trabalhar com essa orquestra está sendo maravilhoso, com sonoridades que eu realmente não conhecia. Um ambiente diferente e arranjos diferentes. Eu fiquei muito emocionado. As cantoras são incríveis, todos os músicos com uma precisão, tudo com uma qualidade, com afinação da orquestra. Tudo isso é muito legal, estou muito feliz”, diz Danilo.

Também presente na Flipelô, o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, comentou que a edição deste ano se tornou algo mais especial. Para o diretor, o evento trouxe um movimento mais forte da cultura preta.

“Mãe Stella, além de ser uma líder religiosa, é um intelectual, um imortal da Academia de Letras, publicou livros muito importantes, uma grande pensadora preta. Está com um movimento muito positivo de trazer esse holofote em cima de Mãe Stella. Eu acho que a Flipelô ‘empreteceu’ de vez esse ano. A programação da Casa do Benin, por exemplo, tem uma programação toda voltada para a literatura negra, com debates, discussões e participações muito especiais. A Flipelô, para mim, já está consolidada como uma das maiores feiras literárias do país”, comenta Guerreiro.

O presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o vice Geraldo Júnior (MDB) marcaram presença no evento, assim como o prefeito Bruno Reis (União Brasil). Em entrevista, o gestor municipal destacou diversas atividades que estão na programação da edição deste ano.

“Não tenho dúvidas que essa será a melhor e maior edição de todos os tempos. Tem muito entretenimento, muita cultura, muita arte, história, conteúdo. Venham para o Pelourinho. Tem exposição de livros, feira literária e de autores, vai ter diversas apresentações musicais e teatrais nesses próximos dias. O Pelourinho vai estar ainda mais bonito com a presença de todos os soteropolitanos e baianos”

O evento reuniu diversos baianos e turistas nacionais e internacionais. A paulistana Maura Iane está em Salvador a passeio, há pouco mais de um mês, e aproveitou para curtir a Flipelô acompanhada de mais duas amigas.

“Sempre que estou aqui venho na Flipelô, gosto muito. Eu gostei da programação, principalmente da abertura hoje, que é em tributo à Mãe Stella, que eu já sei um pouco da história e achei muito bonita essa homenagem. Espero vir nos outros dias, amanhã tem as Ganhadeiras de Itapuã que eu quero muito ver”, diz.

Amiga de Maura, a baiana Ednara Almeida, comentou que a Flipelô é um evento que chama bastante sua atenção por gostar de literatura.

“Eu queria acampar aqui esses dias todos [risos]. A música é um complemento muito bacana para mim. Danilo, a Afrosinfônica, Ganhadeiras… quero ver tudo e mais um pouco. Eu fico muito grata e muito feliz com um evento desse. Eu sou ‘fominha’ por arte. A Flipelô me preenche muito”, destaca.

Maura Iane e as amigas marcaram presença no evento | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A estudante Érica Natividade, de 23 anos, também marcou presença na Flipelô junto com um grupo de amigas. Para ela, a homenagem à Mãe Stella é necessária para a Bahia. “Estou muito animada com a Flipelô de hoje e venho o máximo de dias que eu puder. É importante que a gente esteja valorizando e homenageando Mãe Stella de Oxóssi, essa ialorixá importante para nosso estado”, diz.

Amiga de Érica, a estudante Lorena, de 20 anos, complementou que também estará presente nos outros dias. “Eu vim muito por causa da homenagem à Mãe Stella de Oxóssi. Eu também sou do axé, estarei nos próximos dias, principalmente para ver Vovó Cici”.