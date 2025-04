Afoxé Filhas de Gandhy anuncia tema e novidades para a folia 2026

Filhas de Gandhy reforçou a importância da cultura afro-brasileira - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Encerrando o mês internacional da mulher, o afoxé Filhas de Gandhy realizou o “Ajeum das Yabás” na sede do bloco, no Pelourinho, na manhã de ontem.

Durante o evento, além de reforçar a ancestralidade feminina e a importância da cultura afro-brasileira, o grupo anunciou o tema do Carnaval 2026: “Òrìsá Ayàn nos abençoou”. Orixá dos tambores e da expressão divina, Àyàn simboliza a música, a dança e a criatividade.

Com 46 anos de história, o Filhas de Gandhy segue como referência na percussão feminina, trazendo para o próximo Carnaval um conceito inovador. Segundo Silvana Magda, produtora geral do afoxé, a proposta é criar uma “viagem ancestral”, explorando a sonoridade e a importância do tambor em diferentes sociedades.

Outra novidade é a implementação do Passaporte do Carnaval, um sistema pensado para facilitar a aquisição das fantasias do bloco. O passaporte permite adquirir voucher de R$ 50, garantindo o direito de comprar a fantasia pelo preço promocional até dezembro. O evento também trouxe uma ação social: a doação de 60 cestas básicas ao bloco, entregues pela ONG G10.

*Sob a supervisão da editora Kenna Martins