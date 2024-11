Afropunk 2024: Melly fala da importância de Salvador para a sua música

Melly no palco do Afropunk 2024 - Foto: @mateusORoss

A cantora Melly fez apresentação no Afropunk 2024, em Salvador, na noite deste sábado, 9. Em coletiva, ela falou sobre a realização de participar do festival e a importância da capital baiana para a sua carreira.

"Eu estou muito feliz de ter alcançado todo esse público, minha função na música é inovar, é transmitir uma mensagem que faz parte da minha Bahia. [...] Quero viajar o mundo todo com minha música, sem perder a minha sensibilidade, a minha essência. Tem muita história aqui [em Salvador]. E coleto tudo [nos seus trabalhos]", disse Melly.

Com vocal único e o ritmo envolvente do R&B, Melly conquistou o público presente no Afropunk 2024. Desde o primeiro single, "My Love", de 2018, a cantora baiana cresceu o repertório com outras tantas faixas soltas, o EP "Azul" e o álbum ao vivo, "Melly no Estúdio Showlivre".