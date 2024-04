Agenda cultural: confira o que acontece nesta semana em Salvador | A TARDE

Chegou o fim de semana e, para quem busca uma pausa na rotina, se envolver em um mundo de opções culturais estimulantes é uma boa pedida. Várias alternativas de entretenimento aguarda o público nesta semana em Salvador.

Para ajudar o leitor, o Portal A TARDE compilou uma seleção imperdível, com ênfase em apresentações musicais, espetáculos teatrais, exposições e uma série de outras atividades.

E o melhor é que diversas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito. Explore as opções e planeje-se:

🎶 MÚSICA

"➡️ Djavan - Turnê D

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Armazem Convention

💲 Quanto: Lounge - R$ 6 mil (Mesa para 6 pessoas)"

"➡️ Concha Negra – SALCITY RAP

📅 Quando: Sexta, 5

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40"

"➡️ Banda Mel

📅 Quando: Domingo, 7



⏰ Horário: 12h

📌 Onde: Parque da Cidade

💲 Quanto: Gratuito"

"➡️ Capital Inicial 4.0

📅 Quando: Domingo, 7

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 80 e R$ 220"

"➡️ Rumpilezz Funfun no Passo

📅 Quando: Sexta, 5

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Escadaria do Passo, Ladeira do Carmo, Santo Antônio Além do Carmo

💲 Quanto: Gratuito"

"➡️ Carlinhos Brown

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 16h30

📌 Onde: Praça Maria Felipa, Comércio

💲 Quanto: Gratuito"

"➡️ Seu Jorge

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 16h30

📌 Onde: Praça Maria Felipa, Comércio

💲 Quanto: Gratuito"

"➡️ Larissa Luz (Lueji Luna e Banda Didá como convidadas)

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 16h30

📌 Onde: Praça Maria Felipa, Comércio

💲 Quanto: Gratuito"

"➡️ Culinária Musical (Jorge Washington convida Claudya Costta)

📅 Quando: Domingo, 7

⏰ Horário: 12h às 17h

📌 Onde: Casa do Benin, Pelourinho

💲 Quanto: Entrada - R$ 30"

"➡️ Elas Brilham – Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo

📅 Quando: Sexta, 5, a domingo, 7

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 45,90 e R$ 120"

"➡️ Pablo 20 anos

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Wet Salvador

💲 Quanto: Entre R$70 e R$ 580

"➡️ Forró do Primeira (Jó Miranda, Flor Serena e Colher de Pau)

📅 Quando: Sexta, 5

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Primeira Saída

💲 Quanto: Acesso - R$ 30"

"➡️ On The Rock

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 21h30

📌 Onde: Varanda do Sesi

💲 Quanto: R$ 60"

"➡️ Adelmo Assmar & Brasil in Rock 6.5

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 20h30

📌 Onde: Área Verde do Othon

💲 Quanto: A partir de R$ 50"

"➡️ Flow Festival

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Trapiche Barnabé

💲 Quanto: Entre R$ 45 e R$ 70"

"➡️ Jó Miranda - Forró do Talco

📅 Quando: Domingo, 7

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Z1 Bar

💲 Quanto: Casadinha (Couvert) R$ 40"

TEATRO



"➡️ Fanta & Pandora

📅 Quando: Sextas-feiras de abril e maio

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60"

"➡️ Parte de Nós - Teatro Imersivo

📅 Quando: Até domingo, 7



⏰ Horário: 16h30



📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia



💲 Quanto: Gratuito"



"➡️ IMPRÓprios



📅 Quando: Sábado, 6



⏰ Horário: Às 18h e 20h

📌 Onde: Teatro do Goethe-Institut Salvador

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30"

EXPOSIÇÃO

"➡️ Van Gogh e Impressionistas



📅 Quando: A partir de segunda, 8

📌 Onde: Shopping da Bahia

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60"

"➡️ Minha Salvador 475 anos

📅 Quando: Até sexta, 5

⏰ Horário: Das 9h às 20h

📌 Onde: Shopping Itaigara

💲 Quanto: Gratuito"