Agenda cultural: Veja as opções para se divertir neste fim de semana

A agenda cultural de Salvador para esta semana está repleta de atrações para todos os gostos. No campo da música há opções, como apresentações de Gerônimo Santana, Baco Exu do Blues, Bellô Velloso e para os amantes do rock tem o Rock Real Cover Festival 2023.

No teatro, há opções para todos os gostos e públicos, desde espetáculos infantis, como a Contação de histórias com Ana Paula Carneiro. Para o público maior, a Cia. Baiana de Patifaria apresenta Fanta e Pandora - A Bofetada.

Confira a agenda e se programe.

TEATRO

"Dandara

Quando: Sexta-feira, 29

Horário: 19h

Onde: Teatro Sesc Senac Pelourinho

Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20"

"O Rabo e a Porca

Quando: Sextas, Sábados e Domingos até 8 de outubro

Horário: 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

"Tiago Santinelli em “O Pai da Mentira”

Quando: Sábado, 30

Horário: 20h

Onde: Teatro Jorge Amado

Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)"

"Fanta e Pandora - A Bofetada

Quando: Sábado, 30

Horário: 19h

Onde: Teatro Módulo

Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

Contação de histórias com Ana Paula Carneiro

Quando: Sábado, 30

Horário: 15h

Onde: Teatro Sesc Senac Pelourinho

Quanto: Entre R$ 5 e R$ 10"

"Essa Toalha tem História

Quando: Sábado, 30

Horário: 16h

Onde: Teatro Sesc Senac Pelourinho

Quanto: Entre R$ 5 e R$ 10"

EXPOSIÇÃO

O olhar do tempo

Quando: Até domingo, 1º

Horário: Sexta - 13h às 18h / sábado e domingo - 10h às 18h

Onde: Foyer do Teatro Castro Alves

Quanto: Gratuito

MÚSICA

Sesc Instrumental com Daniel Neto

Quando: Sexta-feira, 29

Horário: 17h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Quanto: Gratuito

"Roda de Samba com Samba das Cumades

Quando: Sexta-feira. 29

Horário: 20h

Onde: Santo Antônio Além do Carmo

Quanto: R$ 20

Gerônimo Santana

Quando: Sexta-feira, 29

Horário: 22h

Onde: Casa Rosa

Quanto: Entre R$ 40,00 e R$ 80,00

"Uma noite para João… Donato

Quando: Sexta-feira, 29, e sábado, 30

Horário: 20h

Onde: Wish Hotel da Bahia

Quanto: R$ 130"

"Rock Real Cover Festival 2023

Quando: De sexta-feira, 29, a domingo, 1º

Horário: 18h

Onde: Área Verde AABB

Quanto: Entre R$ 100 e R$ 200

"Baco Exu do Blues - QVVJFA?

Quando: Sábado, 30

Horário: 18h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: Entre R$ 40 e R$ 160"

Bellô Velloso

Quando: Sábado, 30

Horário: 17h

Onde: Campo Grande

Quanto: Gratuito

"Candice Fiais - Groovy Quimera

Quando: Sábado, 30

Horário: 19h

Onde: Casa Rosa

Quanto: Entre R$ 20,00 e R$ 40,00

Ocupação Sound System

Quando: Sábado, 30, e domingo, 1º

Horário: 10h às 17h

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha

Quanto: Gratuito

"Lulu Santos – “Barítono”

Quando: Domingo, 1º

Horário: 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: Entre R$ 80 e R$ 320"

Patrulha Canina, O Musical!

Quando: Sábado, 30, às 11h e domingo, 1º, às 15h

Onde: Centro de Convenções Salvador

Quanto: Entre R$ 25,00 e R$ 180,00"

Juntos Bahia

Quando: Domingo, 1º

Horário: 15h

Onde: Chácara Baluarte

Quanto: Entre R$ 70 e R$ 120

João e Maria - A Opereja

Quando: Domingo, 1º

Horário: 11h00

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Quanto: Entre R$ 10,00 e R$ 20,00"

Tiquequê – Todo Dia

Quando: Domingo, 1º

Horário: 15h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Quanto: Entre R$ 60,00 e R$ 120,00